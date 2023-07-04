Японцы нашли ген, отвечающий за рост зубов

Научные исследования в области стоматологии и зубной медицины всегда вызывали большой интерес и восторг ученых и общественности в целом. Недавно была сделана поразительная находка в Японии, связанная с регенерацией нового коренного зуба.

Выработка здоровых зубов у потерявших их является большой проблемой для миллионов людей по всему миру. До сих пор методы по поддержанию зубов здоровыми, или восстановлению потерянных, были ограничены. Однако, благодаря последним открытиям в этой области, регенерация новых стала реальностью.

Исследователи из японского университета создали прорывную технологию, которая позволяет активировать специфический ген, ответственный за рост и развитие зубов. Ключевой момент заключается в создании тканей, которые способны стимулировать этот ген и приводить к формированию нового корня.