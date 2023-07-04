 

О нападении в Чечне

04.07.2023, 13:17, Разное
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…на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.


Приехали на процесс похищенной Заремы Мусаевой

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов сегодня рано утром подверглись нападению по дороге из аэропорта в Грозный. Елена прибыла в Чечню в служебную командировку для освещения процесса по делу Заремы Мусаевой — матери общественных активистов Янгулбаевых и жены федерального судьи.

Мусаеву в январе 2022 года чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде и силой вывезли в Чечню.

Адвокат Немов представляет ее интересы в суде, где сегодня должен быть вынесен приговор.

Характер травм

Несколько человек в масках жестоко избили Елену и Александра, отобрали телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. Били дубинками и ногами.

У Елены Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Елена несколько раз теряла сознание.

Адвокат Немов, помимо травм, получил ножевое ранение. Однако он планирует принять участие в судебном процессе.

Вмешалась Москалькова

В ситуацию по просьбе редакции вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова

Обновляется

Источник: Новая газета


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