Доктор Захарова назвала 4 тревожных признака того, что неправильно чистятся зубы

Если вы неправильно чистите зубы, это может привести к различным проблемам полости рта, от заболеваний десен до кариеса. Отсутствие хорошей гигиены полости рта может также негативно сказаться на вашей улыбке.

Семейный врач Татьяна Захарова отметила “Если у вас постоянно неприятный запах изо рта, несмотря на то, что вы регулярно чистите зубы, это может быть связано с тем, что вы неэффективно удаляете бактерии и частицы пищи, которые вызывают этот запах”. Далее Захарова перечислила еще 3 признака неправильной чистки зубов.

Грязные зубы могут вызвать проблемы с деснами, такие как кровотечение или опухание.

Чувствительность зубов: Если вы чувствуете дискомфорт при употреблении горячей или холодной пищи или напитков, а также при употреблении сладких или подслащенных напитков, возможно, необходимо улучшить технику чистки зубов.

Эксперт поделилась полезными советами о том, как восстановить гигиену полости рта и улучшить здоровье зубов. Важно чистить зубы дважды в день в течение двух минут. Поместите зубную щетку под углом 45 градусов к деснам и обрабатывать зубы по одному. Вместо того чтобы энергично тереть зубы, чистите их мягкими круговыми движениями. Это безопасный способ удалит мусор и налет с зубов, не повреждая их. Не забывайте чистить язык, чтобы также удалить бактерии и освежить дыхание.