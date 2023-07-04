Си Цзиньпин призвал к увеличению доли расчетов в национальных валютах между странами ШОС

Си Цзиньпин, председатель КНР, на 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества призвал к расширению использования национальных валют для расчетов в торговле между странами-членами ШОС, а также с уважением относиться к ключевым интересам друг друга и противостоять любым попыткам разжигания холодной войны.

Си Цзиньпин, председатель КНР, на 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества призвал к расширению использования национальных валют для расчетов в торговле между странами-членами ШОС, а также с уважением относиться к ключевым интересам друг друга и противостоять любым попыткам разжигания холодной войны.

Мы должны разработать независимую внешнюю политику, основанную на долгосрочных и общих интересах в нашем регионе. “Мы должны быть бдительны к внешним попыткам разжигания холодной войны или провоцирования союзнической конфронтации в нашем регионе. Мы будем категорически отвергать любые попытки извне вмешаться и спровоцировать цветные революции под любым предлогом”, – заявил г-н Си

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ Михаил заявил в конце мая на встрече с Ли Цянем, премьером Госсовета Китая, что товарооборот между Россией и Китаем в марте вырос на четверть по сравнению с прошлым годом и достиг 52 млрд. долларов. 70 % всех трансграничных платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях или юанях.