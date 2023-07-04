 

Лишилась дома и денег – Лену Ленину обманул застройщик

04.07.2023, 12:15, Разное
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Известная российская бизнес-персона, идентифицирующая себя как писательницу, Лена Ленина попалась на крючок мошенников. Она внесла предоплату за недвижимость на Кипре, а в итоге лишилась и денег и жилья.

В запутанной афере разбирались журналисты Пятого канала. Лена Ленина рассказала в интервью, как разбились ее мечты об апартаментах на Кипре. Теперь вместо отдыха на солнечном пляже, бизнесвумен вынуждена добиваться справедливости в суде.

Дело в том, что четыре года назад она решили купить квартиру на курорте, выбрала одного из кипрских застройщиков и заключила договор. Посетительница даже успела внести предоплату за недвижимость в размере сорока процентов.

У нее сложились весьма доверительные отношения с директором строительной компании. Лена Ленина даже пригласила руководителя фирмы-застройщика к себе на свадьбу.

Мужчина преподнес звезде шикарный свадебный подарок – оставшиеся 60% квартиры. Писательница настолько растрогалась, что принялась в знак благодарности бесплатно пиарить компанию в своих социальных сетях.

Однако все оказалось зря. При подходе срока сдачи дома в эксплуатацию Лена Ленина полетела на Кипр, чтобы осмотреть свои новые владения, но ничего не нашла. Как оказалось, фирма за два года даже не получила разрешение на строительство.

В итоге застройщик наотрез отказался выполнять свои обязательства перед клиентом. А щедрый директор фирмы заявил, что уже уволился. Не спас ситуацию даже официальный договор, потому что Лена Ленина проявила юридическую неграмотность и после подписания документа не зарегистрировала его в кипрском кадастре.


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