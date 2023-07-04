 

Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции

04.07.2023, 12:14, Разное
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который ныне по приговору суда отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, считается одним из самых плодовитых отечественных звезд. Он был женат пять раз и успел обзавестись шестью наследниками.

Старшие сыновья Никита и Николай пошли по стопам отца. За жизнью наследника Михаила Ефремова, рожденного во втором браке, сегодня пристально следит вся страна. молодое дарование балансирует на грани жизни и смерти.

Дело в том, что в конце прошлого месяца Николай Ефремов выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. 31-летнего актера от жилого дома на Пролетарском проезде экстренно госпитализировали в больницу. Однако он впал в кому.

Несколько дней сына Михаила Ефремова пришлось держать подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, врачи использовали технику для наружной фиксации тела.

В понедельник состояние молодой звезды улучшилось, он смог дышать самостоятельно, передает “Царьград”. Однако поле отключения аппарата ИВЛ стало очевидно, что наследнику знаменитого актера требуется непростая операция.

Об этом рассказала друг семьи Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович, уточняет телеканал “360”. Меж тем, она не стала раскрывать детали, лишь уточнив, что сын звезды находится в сознании. Врачи, по ее словам, отказываются что-либо прогнозировать.


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