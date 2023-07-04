 

В Югре ожидают новый ледниковый период

04.07.2023, 12:05, Разное
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Недавние исследования ученых привели к захватывающему и неожиданному выводу – Югре, одному из крупнейших регионов России, суждено столкнуться с новым ледниковым периодом.

В течение долгого времени Югра была известна своим теплым климатом и обильными запасами природных ресурсов. Местные жители и эксперты привыкли к резким изменениям температуры и неустойчивому климату. Однако новое открытие возможно изменит будущее этого региона.

Исследователи отслеживали данные о ледниковых периодах и климатических изменениях на всей планете. Они проанализировали сотни тысяч лет климатических записей и открыли удивительную закономерность. С длительным нагревом планеты, который мы наблюдаем в последние десятилетия, увеличивается вероятность наступления нового ледникового периода.

Югра не является исключением. Ученые обнаружили, что регион испытывает потепление, но это лишь временное явление. В ближайшие десятилетия долгосрочные климатические модели прогнозируют резкое понижение температуры, сопровождаемое нарастанием ледников.


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