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В Рыбинске семь 100-балльных результатов по итогам ЕГЭ

04.07.2023, 12:07, Новости
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О результатах экзаменационной кампании – 2023 рассказали в департаменте образования городской администрации.

Семь высших результатов получили по разным предметам на экзаменах 2023 года. Это выпускники школ №№ 10, 28, 32, 20, лицея №2 и десятиклассник школы№ 30, досрочно сдавший географию за курс средней школы.

– Четыре человека сдали на высший балл русский язык, по одному человеку получили максимальную оценку по предметам география, химия и информатика, — отметила Светлана Смирнова, первый заместитель директора департамента образования.

Наиболее востребованными предметами по выбору для рыбинских выпускников в этом году стали обществознание и информатика. Обществознание сдавали 289 выпускников, 10 человек по этому предмету набрали свыше 90 баллов. Наилучший результат по предмету 96 баллов у трех выпускников из школ №№ 1, 27 и 32 им. академика А.А.Ухтомского.

Информатику сдавали 171 выпускник, 17 из которых набрали 90 и более баллов. Максимальный результат – 100 баллов — у выпускника из школы №20 им. П.И.Батова.

Сдать физику в этом году решили 104 выпускника. Наилучший результат по этому предмету 99 баллов получен выпускником гимназии №8 имени Л.Марасиновой. В этой же гимназии лидирующий результат по биологии- 98 баллов. Всего биологию выбрали 140 выпускников города.

Историю сдавали 89 выпускников, из которых выше 90 баллов набрали семь человек, максимальный результат по этому предмету— 97 баллов.

Иностранные языки – английский и французский к сдаче выбрали 77 школьников. Лидером по результатам стала выпускница СОШ № 28 им. А.А.Суркова, набравшая 90 баллов.

Не преодолели минимальный порог на экзаменах по выбору 87 человек. Пересдать эти предметы выпускники смогут в следующем году. Шести выпускникам, чтобы получить аттестат об образовании, предстоит пересдать обязательный предмет – базовую математику. Для этого у них есть две резервные попытки.

Администрация города Рыбинска




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