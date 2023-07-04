 

Диетолог Пономарева назвала 3 ошибки в завтраке, которые мешают сбросить вес

04.07.2023, 11:47, Разное
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По мнению специалиста по борьбе с ожирением, здоровое питание и регулярные физические упражнения могут помочь вам сбросить вес. Однако можно совершить три ошибки при завтраке, которые могут помешать этому.

Диетолог Василиса Пономарева заявила, что пропуск завтрака или употребление высококалорийных продуктов не помогут похудеть.

Завтрак без завтрака. Завтрак очень важен. Если вы его пропустите, ваш день будет наполнен лишней едой и перекусами. Пономарева предлагает выбирать в качестве завтрака белок, потому что “он запускает метаболизм и дает энергию для подпитки организма на день”. Яйца, творог с низким содержанием жира, греческий йогурт с низким содержанием углеводов или, например, ветчина – все это хорошие источники белка.

Употребляйте крупы, бублики и мюсли. Многие люди едят обработанные продукты для завтрака и подслащенные хлопья. Несмотря на удобство, хлопья с сахаром, подслащенные мюсли и выпечка могут содержать сахара и углеводы, которые провоцируют образование жира. Эти продукты могут дать заряд бодрости, но затем вызвать падение уровня сахара в крови. Это может вызвать тягу к десертам.

Пить на завтрак кофе с высокой калорийностью. Латте и фраппучино содержат много сахара и жира. Это опасная комбинация, которая может привести к набору веса. Выбирайте черный кофе или с молоком или искусственным подсластителем.

Эксперты также рекомендуют протеиновые коктейли как здоровый и удобный способ начать день. Они обеспечивают питание, предотвращают выпадение волос, поддерживают мышцы и помогают чувствовать себя сытым.


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