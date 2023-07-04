Москвичи, зарабатывающие меньше 150 тысяч в месяц, получат соцпакет из электросамоката, путёвки в Турцию и чашки капучино в день

В кризисное время, в условиях нестабильного курса валюты и санкций правительство Москвы решило протянуть руку помощи тем гражданам, чей доход составляет меньше 150 тысяч рублей в месяц.

В социальный пакет для малоимущих москвичей будет входить всё только самое необходимое, способное удовлетворить базовые жизненные потребности. Они получат электросамокат (с правом ежегодной замены батареи), одну путёвки в Турцию в год и один стакан капучино в день.

Капучино будет выдаваться строго в формате «один стакан в одни руки». Поскольку речь идёт не об излишествах, а об удовлетворении базовой необходимости, в пунктах выдачи будет всего три вида сиропа на выбор.

Кроме того, рассматривается вариант о мерах поддержки бездетных семей, воспитывающих одну и более кошку, либо собаку. Они получат право на хозяйский капитал, размер которого будет приравнен к материнскому.

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