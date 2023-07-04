 

Вторичное жилье подорожало на 5%

04.07.2023, 10:53, Новости дня
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По итогам первого полугодия вторичное жилье подорожало в 63 крупных городах из 70 исследованных. Средний рост цен составил 4,9%.

Максимальный рост цен зафиксирован в Кирове, где “вторичка” подорожала на четверть с января. В Магнитогорске средний ценник увеличился на 21,5%, в Новокузнецке – почти на 18%.

Снижение цен произошло лишь на пяти локальных рынках. В Петербурге цены снизились на 3,6%, в Ленобласти – на 0,3%. В Калининграде и Севастополе “вторичка” подешевела на 3%, в Перми – на 2,3%.

В Москве с начала года цены почти не изменились, а средняя стоимость вторичной квартиры к июлю составила 16,9 млн рублей. В Подмосковье “вторичка” подорожала на 5,3%, до 7,8 млн рублей.

Сегмент готовых квартир оказался устойчивее, чем рынок новостроек, где постепенно образовался ценовой дисбаланс из-за программ ипотеки с околонулевой ставкой. Удорожание “вторички” также объясняется ослаблением рубля. В такой ситуации собственники квартир традиционно стремятся повысить цены.


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