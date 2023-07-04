Амазонку можно очистить при помощи ускорителя частиц

На земле существует бесценный ресурс, который является жизненно важным для всех существ — это вода. Однако не все регионы мира могут похвастаться доступностью чистой и безопасной питьевой воды. Один из таких – бассейн Амазонки, огромный экосистемный комплекс, который является домом для множества уникальных видов растений и животных.

Сегодня мы хотим рассказать о новом научном достижении, которое может помочь в решении проблемы загрязнения воды в бассейне Амазонки. Российский ускоритель элементарных частиц, который был создан в нашей стране, может сыграть ключевую роль в очистке этого водного ресурса.

Ускорители элементарных частиц представляют собой технологическое приспособление, которое позволяет ускорять заряженные частицы (в основном протоны или электроны) до очень высоких энергий. Их основное применение состоит в исследовании свойств материи и фундаментальных законов физики.