 

Huawei выпустит оборудование для поддержки сетей 5.5G к 2024 году

04.07.2023, 10:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Huawei официально объявила, что компания выпустит полный комплект коммерческого сетевого оборудования 5.5G к 2024 году. Представитель компании сделал это заявление во время 5G Advanced Forum на MWC Shanghai.

Ян Чаобин, который является директором и президентом по продуктам и решениям компании Huawei, заявил, что компания откроет новую эру 5.5G в индустрии. За последние четыре года развертывание 5G шло быстрыми темпами. Оно также принесло впечатляющие финансовые результаты. В мире используется более 260 коммерческих сетей 5G, которые обслуживают порядка 1,2 миллиарда пользователей. Число пользователей с гигабайтным F5G уже достигло 115 миллионов.

Компания активно развивает сеть 5.5G, поскольку разрабатываются новые модели услуг и цифровой контент, требующие более быстрого интернет-соединения. Ожидается, что сеть 5.5G обеспечит гораздо более быструю передачу информации, что теоретически откроет двери для дополненной реальности и создания трехмерных объектов даже без специального оборудования. Важно отметить, что эти сети будут доступны только в 2024 году. Это означает, что крупные компании смогут запустить свое решение еще позже. За технологией будут наблюдать, чтобы определить ее значение в современном мире.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: У нас теперь даже не Африка

04.07 / Узнали, откуда взялась гравитационная аномалия в Индийском океане

04.07 / Чат-боты будут бороться с мошенниками

04.07 / Новый продукт «Омегика®» появился в российских аптеках

04.07 / «Руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове подносили…»

04.07 / Токаев заявил, что за последние 20 лет ШОС не смогла завершить ни одного крупного проекта

04.07 / “Если хочу поделиться чем-то, значит я придумала нечто стоящее” – Ольга Серябкина о написании песен, пользе от красоты, успехах и неудачах

04.07 / Необязательно в пол, но всегда почти макси: тенденции длинных платьев на лето-2023

04.07 / В следующем VK Fest смогут принять участие только члены Союза композиторов

04.07 / Появился новый подход к земледелию в нашей стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика