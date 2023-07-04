Huawei выпустит оборудование для поддержки сетей 5.5G к 2024 году

Huawei официально объявила, что компания выпустит полный комплект коммерческого сетевого оборудования 5.5G к 2024 году. Представитель компании сделал это заявление во время 5G Advanced Forum на MWC Shanghai.

Ян Чаобин, который является директором и президентом по продуктам и решениям компании Huawei, заявил, что компания откроет новую эру 5.5G в индустрии. За последние четыре года развертывание 5G шло быстрыми темпами. Оно также принесло впечатляющие финансовые результаты. В мире используется более 260 коммерческих сетей 5G, которые обслуживают порядка 1,2 миллиарда пользователей. Число пользователей с гигабайтным F5G уже достигло 115 миллионов.

Компания активно развивает сеть 5.5G, поскольку разрабатываются новые модели услуг и цифровой контент, требующие более быстрого интернет-соединения. Ожидается, что сеть 5.5G обеспечит гораздо более быструю передачу информации, что теоретически откроет двери для дополненной реальности и создания трехмерных объектов даже без специального оборудования. Важно отметить, что эти сети будут доступны только в 2024 году. Это означает, что крупные компании смогут запустить свое решение еще позже. За технологией будут наблюдать, чтобы определить ее значение в современном мире.