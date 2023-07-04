 

Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры

04.07.2023, 9:32, Разное
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Ремонт квартиры может значительно подорожать в стоимости, если после его начала окажется, что вы допустили серьезные ошибки. На какие аспекты следует обратить внимание, чтобы сберечь денежные средства. объяснили дизайнеры дизайнеры в интервью.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего ошибки при ремонте допускают люди, которые делают его интуитивно, например, опираясь на картинки из Интернета, не обращаясь к помощи специалистов. Иными словами, первой ошибкой является отказ от дизайн-проекта.

В интервью РБК эксперты подчеркнули, что незаконная перепланировка также негативно скажется на стоимости ремонта квартиры. Как минимум, собственнику недвижимости придется заплатить штраф и вернуть все обратно за свой счет.

Как бы парадоксально это не звучало, но именно чрезмерная экономия сделает ремонт квартиры дороже. Стремление приобрести самые дешевые стройматериалы, в том числе, механизмы инженерных систем, могут привести к необходимости переделать все.

Дизайнеры рекомендуют не спешить с принятием решений и хорошенько изучить рынок, учесть альтернативы. Аналогично и с подрядной организацией – если не подойти к делу скрупулезно, то можно подписать неудачный договор без учета собственных интересов.

К слову, работу строителей нужно тщательно и своевременно проверять. Отсутствие контроля на всех этапах является распространенной ошибкой, удорожающей ремонт квартиры. На конечную стоимость также могут повлиять неправильный выбор материалов, а также несоблюдение технологий при выполнении работ.


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