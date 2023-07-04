Невролог Ерохин: боль в стопах часто возникает из-за неподходящей обуви

Врач-невролог Владимир Ерохин пояснил о причинах боли в стопе, она может быть вызвана целым рядом факторов.

Неподходящая обувь. Неподходящая обувь является довольно распространенной причиной боли в стопе. По словам доктора Ерохина, если человек не носит обувь, учитывающую анатомические особенности стопы, это может вызвать негативные ощущения. Боль может быть вызвана обувью со слишком жесткой подошвой или каблуком, а также обувью большого размера.

Перенапряжение. Большая нагрузка может вызвать боль, если человек находится на ногах в течение длительного времени.

Строение стопы. Ерохин говорит, что существует множество неправильных форм стопы, таких как плоская стопа, косая стопа, стопа с опущенным сводом. В большинстве случаев эти особенности могут вызывать сильное напряжение и боль в ногах. Однако они легко исправляются с помощью стелек. Врач добавил, что такие нарушения в строении стопы обычно являются врожденными, но приводят к болям только в зрелом возрасте из-за ослабления сухожилий и связок.

Воспаление. Стопа может воспалиться из-за инфекции, попадания бактерий в порез или рану, артрита, ревматического заболевания или нарушения обмена веществ, например, подагры. В этом случае кожа также может быть красной или опухшей. Невролог отмечает, что повредить кости, связки или сухожилия на стопе очень легко. Иногда достаточно просто упасть или случайно удариться о мебель.