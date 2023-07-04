 

Почему мужчины могут сбросить вес легче: обьясняет диетолог

04.07.2023, 8:12, Разное
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Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина поделилась в интервью интересными наблюдениями о различиях в процессе похудения у мужчин и женщин. Она отметила, что мужчины худеют быстрее женщин благодаря наличию большего количества мышечной массы.

Мария Волынкина объяснила, что мужчины, как правило, обладают более сильным физическим телосложением, что позволяет им эффективнее сжигать калории и быстрее достигать результатов при снижении веса. С другой стороны, у женщин преобладают женские половые гормоны, которые могут замедлять процесс похудения.

Она также отметила, что гормональные изменения в организме женщин, связанные с возрастом и детородной функцией, также могут оказывать влияние на их способность терять вес. Волынкина подчеркнула, что женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет, чтобы избежать негативных последствий для обмена веществ и общего здоровья.

Однако тренер также предупредила, что мужчины не должны расслабляться и пренебрегать активным образом жизни, так как это может привести к изменению фигуры в сторону женского типа, с накоплением жира в области живота и обвисанием груди.

В своих советах по похудению, Мария Волынкина подчеркнула важность правильного питания и регулярной физической активности. Она также предупредила о том, что создание дефицита калорий или пропуск приемов пищи может привести к обратному эффекту – организм начнет экономить энергию и после возвращения к обычному рациону, потерянные килограммы могут быстро вернуться.

В заключение, Мария Волынкина заявила, что каждый организм уникален и реагирует по-разному на процесс похудения. Поэтому важно прислушиваться к своему телу, консультироваться с профессионалами и выбирать индивидуальный подход к достижению желаемых результатов.


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