 

Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле

04.07.2023, 6:50, Разное
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В последние годы в связи с пандемией и обострением общемировой ситуации многие россияне пересмотрели свои планы на отдых. Вместо того, что бы летать за границу, они предпочитают отдыхать на родине. Тем более, многие россияне никогда не видели красот родной страны, и теперь самое время заполнить этот пробел.

Эксперты сервиса “Авито Авто” сделали аналитические подсчеты и пришли к выводу, что большинство россиян хотели бы отправиться в путешествие на автомобиле этим летом, пишет RT.

Большинство опрошенных автомобилистов заявили, что готовы проехать на своем авто более 100 км ради новых впечатлений и отдыха.

15 процентов респондентов отметили, что готовы даже объехать всю Россию ради долгожданного путешествия. 47% поехали бы на машине недалеко, в соседние области. 38% опрошенных поехали бы на машине в несколько соседних городов одного региона или области.

82% автомобилистов готовы взять с собой семью или своего спутника. 11% поехали бы с друзьями, а 6% рады поездке в одиночестве.

Перед дальними поездками автомобилисты проверяют стандартные параметры состояния машины. Это тормозная жидкость, антифриз, масло, а также состояние колес и тормозов, подвеску, руль. Лишь 35 процентов пройдут полный техосмотр.


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