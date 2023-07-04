 

Семья с загадочными «рептилоидными» лицами

04.07.2023, 6:45, Разное
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Семья Манурунг живет на Суматре (Индонезия). Из пяти человек (отец и четверо дочерей) четверо имеют странную врожденную аномалию, которая деформировала их лица, превратив в “инопланетян” или “гибридов-рептилоидов”, как их прозвали в Интернете.

Аномалия передалась трем из четверых дочерей от их отца, а четвертая дочь, родившаяся с нормальным лицом, как считается, пошла в ныне покойную мать, которая внешне тоже была нормальной. Поскольку никто из членов семьи не обследовался по настоящему у профессиональных врачей, до сих пор неясно, какая именно генетическая аномалия превратила их лица во что-то жуткое и сверхъестественное.

Предполагают, что возможно у них так называемый Синдром Пэрри-Ромберга, также называемый синдромом Ромберга или прогрессирующей лицевой гемиатрофией. Это состояние, при котором мягкие ткани лица (мышцы и жир) постепенно отмирают, лицевые кости деформируются, а кожа истончается.

Однако большинство местных жителей верят, что все это из-за сильного проклятия, который когда-то кто-то наложил на отца дочерей или на всю его семью. Многие негативно реагируют, когда видят семью Манурунг, но члены семьи говорят, что давно уже привыкли к такой реакции.

Тиур, единственная дочь с нормальным лицом, частно спрашивают, почему она отличается от своих сестер. Она рассказывает, что оказалась похожа на свою мать, а другие сестры на их отца. К счастью, аномалия, деформировавшая их лица, похоже на сказалась на их общем самочувствии и от нее лишь внешние дефекты. Поэтому члены семьи не спешат попасть к врачам-специалистам, чтобы узнать, что с ними такое.


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