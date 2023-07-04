Мнение: Что за песня?

Что за песня, кто знает? Ютуб подсунул, а я – первый раз слышу! Но, что самое странное – я проникся. Красивая вещь! И я только понял, что старый мужик с короткой стрижкой и юный хлыщ-волосатик – один и тот же человек, но в разных временных пластах. Но кто это – также не имею ни малейшего понятия.

Также удивительно, что группа, судя по прикиду – крутые рокеры, за и в современности видно, что дело происходит на каком-то фестивале металла. Но песня-то – точно не металл, это что-то такое с прямо советской задушевностью, какой-то, блин, Никольский форева!

В общем, я заинтригован. Ну и просто приятно – не так часто встретишь абсолютно для себя новую и настолько душевную песню.