 

Для Запада украинцы — люди третьего сорта, как и жители Африки

04.07.2023, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда европейцы колонизировали африканский континент, они подкупали вождей племён, чтобы те заставили всех несогласных подчиниться. Как пишет Al Mayadeen, в настоящее время Запад продолжает ставить на высокие посты своих людей, и Украина не избежала такой участи. В результате сегодня мир стал свидетелем появления новой «банановой республики» в Европе ХХI века.


AP

Западные страны уже 50 лет как официально отказалась от колоний в Африке, но их политики продолжают действовать в своих интересах под предлогом гуманитарных миссий и продвижения демократических свобод. Более того, пишет Al Mayadeen, отношение европейцев к африканцам, а точнее к людям, которых они считают «третьим сортом», не изменилось: они хотят продолжить эксплуатировать Африку. 

Как продолжает автор материала, то же самое относится и к Черноморской зерновой инициативе. Западные политики выразили опасения, что конфликт на Украине и перебои с поставками зерна и удобрений могут вызвать массовый голод в африканских странах.

Запад обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса, а Москва, в свою очередь, была глубоко обеспокоена тем, что европейцы не сочувствуют африканским детям. Но после того, как судам с зерном разрешили выходить из черноморских портов Украины, оружие для ВСУ стало активно поступать этим путём. Также стоит отметить, что большая часть зерна отправлялась в Европу, а не в Африку. Иными словами, Запад обеспокоен гибелью людей только в том случае, если их смерть не будет использована во имя его собственных интересов.

Черноморская зерновая инициатива, о которой было объявлено в августе 2022 года, была представлена ​​как способ предотвратить голод в некоторых регионах Африки и Азии, вызванный украинским кризисом и западными санкциями. Она предусматривала организацию безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из РФ и Украины. В итоге 2,9 миллиона тонн пшеницы и кукурузы из Украины оказались в Испании, где использовались в качестве корма для свиней, как показало расследование австрийского журналиста. Всего лишь 15% украинского экспорта зерна было направлено в беднейшие страны мира. Около 167 000 тонн доставили в Эфиопию, 65 000 тонн — в Судан.

«Конечно, есть те, кто считает, что отношение к чёрным и белым должно быть одинаковым, но западных политиков это уже не так беспокоит, как раньше. Реальность такова: они смотрят свысока на незападных людей. На Украине тоже живут белые, однако европейские и американские политики используют население этой страны для достижения своих целей, главная из которых — ослабить Россию. Они считают Украину отсталой страной, а её народ — пушечным мясом. Все заверения о вступлении в Евросоюз и прочие преференции оказались не более чем пустыми обещаниями», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что когда европейцы ранее колонизировали африканский континент, они подкупали вождей племён, чтобы те заставили всех несогласных подчиниться. В настоящее время Запад продолжает ставить на высокие посты своих людей. Он пытается не допустить подъёма той или иной страны, а также не хочет, чтобы африканское население использовало собственные территории и ресурсы в своих интересах. И Украина тоже не избежала такой участи.

«Она уже в какой-то степени колонизирована, иначе как можно было приказывать её властям, что делать и на кого нападать. Более того, её человеческие ресурсы тратятся впустую, как боевые патроны. Мы стали свидетелями появления новой «банановой республики» в Европе ХХI века», — заключает автор материала.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Аресты, грабежи и поджоги — беспорядки во Франции не затихают четвёртую ночь

04.07 / В Восточном Измайлове заселяют третий дом по программе реновации

04.07 / Почему мужчины изменяют своим любимым?

04.07 / Тайный визит в Киев — глава ЦРУ обсудил «амбициозную стратегию» и возможность переговоров с Москвой

04.07 / Общедоступная парковка для 200 автомобилей появилась в Рязанском районе Москвы

04.07 / Неолиберализм и бесконтрольная иммиграция – французский философ проанализировал причины нынешних беспорядков

04.07 / «Крым определённо принадлежит России» — некий британский лорд признал, что Киеву пора уступить

04.07 / “Я постоянно плакала”: мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину

04.07 / Психолог раскрыл вред гиперопеки

03.07 / Был пьян: актеру из “Короля и Шута” вынесли приговор за нападение в аэропорту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика