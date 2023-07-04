Аресты, грабежи и поджоги — беспорядки во Франции не затихают четвёртую ночь

Во Франции четвёртую ночь продолжаются массовые беспорядки после убийства подростка полицией, пишет The Guardian. Несмотря на то что на борьбу с беспорядками было направлено 45 тыс. полицейских, в крупнейших городах страны мародёры жгли автомобили и грабили магазины.



AP

Более 470 человек арестованы во Франции во время четвёртой ночи беспорядков, начавшихся после гибели 17-летнего подростка. Его застрелила дорожная полиция после того, как он не подчинился требованию остановиться, пишет The Guardian.

В пятницу вечером на борьбу с беспорядками и мародёрством в города по всей стране было направлено 45 тыс. полицейских, в том числе спецназ. По сообщениям местных властей, обстановка в Париже была несколько спокойнее, чем в предыдущие ночи, тогда как в других крупных городах ситуация была более напряжённой: в ходе беспорядков там были сожжены автомобили и разграблены магазины. Так, в Марселе мародёры ворвались в оружейный магазин, а в центре в Страсбурга разграбили магазин Apple.

По данным министерства внутренних дел, в Марселе было произведено более 80 арестов, после того как в город было направлено «серьёзное подкрепление». Это не помешало мародёрам ворваться в магазин Aldi и оружейный магазин, из которого вынесли несколько винтовок. Кроме того, в городе прогремел взрыв, причины которого сейчас расследуют власти.

В третьем по величине городе Франции Лионе и его пригородах участники беспорядков поджигали автомобили и обстреливали полицию фейерверками. Для подавления беспорядков полиция задействовала бронетранспортёры и вертолёт.

Местные СМИ сообщили о более спокойной ночи в Париже, где «массированное развёртывание сил правопорядка предотвратило малейший намёк на столкновения или беспорядки». Несмотря на это, в столице всё же было произведено 120 арестов, а также поступали сообщения об ожесточённых стычках в районе Les Halles.

«Победит республика, а не бунтовщики», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на встрече с полицией рано утром в субботу. Он добавил, что за ночь по всей стране был произведён 471 арест, и подчеркнул, что беспорядки в ночь на субботу имели «гораздо меньшую интенсивность, чем вчера и даже позавчера». Для сравнения в ночь на пятницу по всей стране было арестовано около 900 человек.

Дарманен осудил «неприемлемое насилие в Лионе и Марселе», где на фоне беспорядков властям пришлось ограничить движение общественного транспорта и отменить массовые мероприятия.

Как напоминает The Guardian, беспорядки вспыхнули по всей Франции после того, как во вторник в пригороде Парижа полиция застрелила 17-летнего Наэля М., алжирского и марокканского происхождения, во время задержания за рулём автомобиля. 38-летнего офицера полиции взяли под стражу по подозрению в убийстве. Он объяснил свои действия опасениями того, что его, его коллегу или кого-то ещё может сбить машина. Похороны Наэля пройдут в субботу в Нантере, где он жил и был убит.

«У многих жителей есть ощущение несправедливости, касается ли это успеваемости в школе, получения работы, доступа к культуре, жилью и других жизненных вопросов… Я считаю, что сейчас тот момент, когда нужно признать всю неотложность ситуации», — заявил мэр Нантера Патрик Жарри.

В пятницу вечером к прекращению беспорядков призвали члены сборной Франции по футболу. «Время насилия должно уступить место времени траура, диалога и восстановления», — сказано в заявлении команды, опубликованном в социальных сетях её капитаном Килианом Мбаппе. В команде заявили, что «потрясены жестокой смертью молодого Наэля», но попросили, чтобы насилие уступило место «другим мирным и конструктивным способам самовыражения».

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу рано утром досрочно покинул саммит Европейского союза в Брюсселе, чтобы принять участие в кризисной встрече. В пятницу вечером, отвечая на вопрос, может ли правительство ввести чрезвычайное положение, министр внутренних дел заявил, что пока власти ничего не исключают. По словам Дарманена, Макрон примет решение по итогам очередной ночи беспорядков. В субботу он добавил, что к подобному решению стоит относиться с осторожностью.

По мнению аналитиков, правительство отчаянно пытается избежать повторения ситуации 2005 года, когда чрезвычайное положение было объявлено после гибели двух мальчиков африканского происхождения от рук полиции, что привело к трёхнедельным беспорядкам.

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