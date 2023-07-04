Рупор кремлевской пропаганды: Британские “эксперты” видят с этом негатив

Британские "эксперты" видят с этом негатив

Прекрасное.

Британские эксперты обеспокоены тем, что талибы уничтожают наркоиндустрию Афганистана.

Об этом говорится в публикации The Telegraph.

В статье говорится, что Талибан объявил войну производству наркотиков, уничтожив 80% посевов мака в Афганистане, который ранее был крупнейшим экспортером наркотиков-опиатов в мире.

«Боевики Талибана перемещаются с фермы на ферму, уничтожая посевы мака и наказывая нарушителей», – рассказывает издание.

Однако эксперты The Telegraph видят в этом негатив.

О чудо – в последний год талибов у власти перед вторжением США, Афганистан добился максимального снижения производства героина и маковых посевов с начала 90х годов.

После возвращения Талибана к власти 2 года назад, производство наркотиков устойчиво снижается.

А вот во времена оккупации Афганистана США и их сателлитами, площадь маковых посевов и объемы производства наркотиков ставили ежегодные рекорды.

Британские "эксперты" видят с этом негатив.

PS, Для тех, кто не понимает, почему Талибан сокращает производство наркотиков. Это одну из условий международного признания со стороны ряда стран, в том числе России, Китая и Ирана.

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