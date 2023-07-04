Мнение: О тяготах жизни в России… Что люди чувствуют на своей шкуре сейчас?

Очень многие живо интересуются, неужели в России жители совсем-совсем не чувствуют последствий спецоперации? Неужели не замечают, как сильно изменилась их жизнь? Неужели не понимают, что дальше будет ещё хуже? Так на что же надеются эти, с позволения сказать, «страусы»?

Почему они сидят на попе ровно и «ничего не делают»?

Вот что говорит #статистика и опросы.

По заказу ТГ-канала «Незыгарь», ассоциируемого со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддерживающей его частью АП РФ, 29-30 июня была проведена серия диагностических фокус-групп в крупных городах и мегаполисах ПФО и ЦФО. Участники исследования были репрезентативно отобраны в соответствии с полом, возрастом и родом деятельности. Целью исследования являлась диагностика текущего состояния общественных настроений в России.

Мнения респондентов относительно социально-экономической ситуации в России в целом совпадают вне зависимости от места проведения исследования. Абсолютное большинство отмечают, что в социально-экономическом плане произошла стабилизация ситуации по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, речь идёт только о том, что остановилось падение уровня жизни: никто из респондентов не считает, что ситуация улучшилась. Среди причин стабилизации называют восстановление и развитие отношений с некоторыми восточными странами, прежде всего, с Китаем. Часть респондентов, включая молодёжь, высказывает мнение, опираясь на информацию извне (экспертные суждения), но при этом отмечает, что на себе никаких улучшений не ощущает.

Респонденты на всех фокус-группах отмечают, что после начала специальной военной операции был резкий рост цен, а потом всё стабилизировалось. Тем не менее, рост цен для большинства респондентов заметен, хотя и не носит уже обвального характера. Часть респондентов отмечает, что он не является критическим. Участники фокус-групп в целом не испытывают опасений из-за наступления товарного дефицита.

Потребление осталось на прежнем уровне, но многие отмечают, что вынуждены стали покупать товары более низкого качества и в более низком ценовом сегменте. Среди наиболее дефицитных в основном называются иностранные товары, особенно в профессиональной сфере, а также автозапчасти. Симптоматично, что лица старшего возраста в меньшей степени фиксируют рост цен, отмечая возможности пользоваться товарами по акциям.

Значительное ухудшение социально-экономической ситуации в краткосрочной перспективе респондентами не прогнозируется, но и существенных поводов для оптимизма участники фокус-групп тоже не видят. Большинство полагает, что всё останется как есть, либо будет медленно ухудшаться. Симптоматично, что никто из респондентов, даже лояльно настроенных к власти и поддерживающих текущий политический и социально-экономический курс, не ожидает улучшения ситуации и роста уровня жизни.

Можно сделать вывод, что общество смирилось с негативными социально-экономическими трендами и воспринимает его как данность. При этом у старшего возраста есть ожидания индексации пенсий, но и они отмечают, что любые прибавки будут «съедены» инфляцией. У части респондентов есть надежда, что произойдут позитивные изменения в отдельных секторах экономики, но внятно объяснить в каких именно и почему они не смогли. И, в общем, вера с надеждой всё чаще подменяют рациональное восприятие действительности — что в центре, что в «глубинке». Может быть, именно поэтому, как свидетельствуют данные опроса, хотя респонденты не ждут улучшения экономической ситуации, но и ощущение надвигающейся катастрофы у абсолютного большинства отсутствует.

Таки получается — страусы?

Тут, правда, напрашиваются аналогии, хотя и условные, с ситуацией 1980-х, когда #СССР, ввязался в ненужную Афганскую войну 1979-1989 гг. Поначалу ведь всё тоже «было хорошо». Солдаты выполняли «интернациональный долг», многие тысячи — до конца. Но Москва триумфально провела Олимпиаду-80, сотни тысяч людей ходили на стадионы за грандиозным зрелищем, поедая финский «Сервелат» и запивая его американской «Фантой». Газеты и ТВ привычно вещали о рекордных урожаях, а с трибун рассказывали, как уже скоро жизнь станет ещё прекрасней. Какого-то ухудшения её качества тогда не замечал практически никто — «жили сносно», даже «более-менее ничего». Надо лишь ещё немножко потерпеть…

Напомнить, за какой срок СССР тогда скатился от умеренно плохой ситуации к откровенно катастрофической?

—