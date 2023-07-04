Мнение: Поворот не туда

У моего любимого ЖЖ-блогера Алекса Розоффа – отличный пост-приговор про “зеленый поворот”, а точнее – о том, что миру угрожает не только дебильная война между Россией и Украиной, но и кое-что другое, поглобальнее.

“Шоу “зеленый поворот” продолжается (почему глобальная олигархия не может прекратить это – будет сказано ниже). Кое-что, однако, изменилось.

Раньше (начиная с Парижского соглашения 2015/16 года) официоз, игнорируя реальность, рассказывал сказки о том, что:

– Инвестиции в “зеленую энергетику” окупятся, поскольку электричество от ВИЭ станет дешевле, чем энергия от ископаемого топлива.

– Свободные средства на всемирный “зеленый поворот” есть в достаточном объеме.

– ВИЭ исторически-быстро полностью покроют энергетические потребности мира.

Теперь внезапно опубликовано признание того, насколько ужасен “зеленый поворот” для мировой экономики. Две статьи об этом опубликовал The Economist:

27 июня: “Выбор между обеднением сегодня и потеплением завтра. Без триллионов дополнительных долларов политикам предстоит принять ужасное решение”**

29 июня: “Как ошибочный энвайронментализм [доктрина защиты окружающей среды любой ценой] может причинить вред бедным во всем мире. Компромисса между развитием и изменением климата невозможно избежать***

Вторая статья снабжена многозначительным рисунком Ким Хокйонга (Hokyoung Kim) Голодный мальчик идет в тени ветряных турбин.

Опубликованные тезисы вкратце таковы:

1) 22 июня политики прибыли в Париж на саммит для разработки “нового глобального финансового пакта2. Цель заключалась в том, чтобы выяснить, как распределить издержки, связанные с борьбой против как бы “изменения климата”. Эта цель провалилась, поскольку любые дополнительные вложения со стороны богатых стран в “зеленый поворот” приведет их к бедности. А бедным странам уже нечего вкладывать, они уже на грани экономической катастрофы и закритической нищеты.

2) На бедные страны (даже без учета КНР) уже приходится почти половина выбросов CO2, но чтобы провести в них “зеленый поворот” требуется 2,8 трлн долларов в год. Но этим странам также потребуется около 3 триллиона долларов в год на социальные программы, иначе они рухнут в упомянутую закритическую нищету (они уже сейчас в стагнации с плохим трендом).

3) Богатые страны сейчас не имеют возможности распоряжаться подобными суммами, поскольку сами находятся в кризисе, и средства расписаны на стабилизационные мероприятия.

4) Таким образом, бедные страны не имеют иной альтернативы, кроме как развиваться, опираясь на самые дешевые энергоносители – а это, прежде всего, уголь. Соответственно, по статистике развивающих стран с 1990 по 2022 год, рост годового ВВП на 1% в среднем сопровождается ростом выброса CO2 на 0,7%.

5) В ответ на предложение Европейских лидеров, чтобы Африка прекратила развивать энергетику ископаемого топлива – африканские лидеры указывают, что Европа сама запускает угольные электростанции у себя и наращивает импорт газа из Африки.

6) К 2030 году одни только быстрорастущие Индия и Индонезия увеличат свои ежегодные выбросы более чем 800 миллионам тонн углекислого газа. Аналогично растут выбросы других крупных развивающихся бедных стран: Бразилия, Египет, Филиппины, и т.д..

7) Развивающиеся страны не могут ввести штрафные платежи за выбросы CO2, поскольку это переведет местный бизнес из роста в падение (попросту говоря: утопит их экономику, крайне чувствительную к новым издержкам).

Статьи в The Economist завершаются некими рассуждениями, что прилетят инопланетяне и все исправят ситуация каким-то чудесным образом изменится, однако это не более чем журналистский прием в стиле “happy end expected”.

Суть дела такова: великая декарбонизация провалена (как до этого провалена великая перезагрузка). Продолжать “зеленый поворот” в Западной Европе и Северной Америке (и в Китае тоже) совершенно бессмысленно: атмосфера общая, и в нее будет поступать все больше CO2 из Третьего мира.

Почему клуб развитых стран просто не прекратит это дебильное разорительное шоу?

Заметим: шоу “великая декарбонизация” было заведомо дебильным (поскольку ложны исходные постулаты об антропогенном глобальном потеплении) – но с учетом всего сказанного, оно дебильно независимо от постулатов.

Что же мешает прекратить хотя бы без пересмотра постулатов: просто признав “у нас не получилось”?

А мешает то, что в этом случае рухнут в ноль ценные бумаги почти всех бизнесов, опирающихся на “зеленый поворот”, произойдет биржевой крах, разорятся огромные компании по всей цепочке производства гигантских ветряков, гигантских солнечных панелей, гигантских аккумуляторов, и гигантского количества электромобилей.

Ужас перед таким развитием событий настолько оглушителен, что лидеры развитых стран предпочитают продвигать очередные субсидии и квоты, просто в надежде, что грандиозная нелепая супердорогая “зеленая” конструкция рухнет не при них. (Алекс Розов)

В целом, ситуация у В.В.Путина и у нынешнего мирового истеблишмента, при всей разности потенциалов, довольно похожая: оба затеяли полную глупость, залезли в плохую ситуацию с головой, всё давно поняли – и теперь просто сидят и ждут неминуемого конца, в полном ступоре и не в силах пошевелить даже пальцем.

Накроет, впрочем, всех: и умников, которые предупреждали, и дураков, которые всему свято верили.