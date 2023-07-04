 

В Восточном Измайлове заселяют третий дом по программе реновации

04.07.2023, 4:17, Новости дня
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В России продолжается реализация федерального проекта “Жилье” (в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”), направленный на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве эту цель выполняет и программа реновации, утвержденная в августе 2017 года.

В программу реновации включено 5 175 домов или 350 тысяч квартир (16,4 миллиона квадратных метров жилья), в которых проживает почти один миллион человек. Первые новостройки были возведены и заселены по этой программе в 2018 году.

А недавно в Восточном Измайлове начали заселять третий дом, построенный в рамках реновации. Это жилое здании, располагающееся по адресу: 16-я Парковая улица, 12.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в новостройку переезжают жители следующих домов:

  • 16-я Парковая улица, 16 к2;
  • 16-я Парковая улица, 29 к1;
  • 16-я Парковая улица, 29 к2;
  • Сиреневый бульвар, 70 к1.

“Уже направлены письма с предложениями равнозначных квартир 244 семьям, проживающим в четырех старых домах”, – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, примерно 700 жителей приехали осмотреть новое жилье. А во всем районе на данный момент получили квартиры в рамках программы реновации 600 человек.

Семьям, которые должны заехать в новые дома, присылают не только письма с предложениями равнозначных квартир, но и брошюры “Электронные помощники при переезде в новую квартиру”. В них представлена подробная информация о переселении, а также есть ссылки на электронные сервисы портала mos.ru.

Первый этап программы реновации, который должен завершиться в следующем году, включает в себя семь старых домов в районе Восточное Измайлово. Полностью расселенными считаются три дома. Четыре дома начали расселять 30 июня, рассказал Сергей Левкин.

Ранее сообщалось о расселении дома в районе Кузьминки. Тогда речь шла о старом жилом здании на Волгоградском проспекте. Жители старого дома переехали в возведенную по программе реновации новостройку площадью 17 тысяч квадратных метров. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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