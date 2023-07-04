 

Тайный визит в Киев — глава ЦРУ обсудил «амбициозную стратегию» и возможность переговоров с Москвой

04.07.2023, 4:08, Новости дня
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Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс совершил «тайный визит» на Украину, пишет The Washington Post. Источники сообщили изданию, что Бёрнс обсудил с президентом Владимиром Зеленским планы по началу переговоров с Россией и прекращению огня к концу года.


АР

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс во время необъявленной ранее поездки на Украину, состоявшейся в июне, обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года, пишет The Washington Post. 

В ходе визита Бёрнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Как сообщили американскому изданию анонимные источники, целью «тайной поездки» было подтвердить приверженность администрации президента США Джо Байдена обмену разведывательной информацией с Украиной.

Украинские чиновники во время поездки Бёрнса рассказали ему об «амбициозной стратегии» по возвращению территорий и «началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года». В частном порядке военные планировщики в Киеве сообщили главе ЦРУ, что к осени они намерены вернуть значительную часть территорий и перебросить артиллерию и ракетные системы к пограничной линии Крыма, а затем начать переговоры с Москвой. В Киеве считают, что РФ будет вести переговоры, «только если почувствует угрозу».

Впрочем, как пишет The Washington Post, сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, пока неясно. В ЦРУ перспективы украинского контрнаступления комментировать отказались.

По словам источников, Зеленский и его помощники начали думать о том, как можно прекратить боевые действия на условиях, приемлемых как для России, так и для украинского народа. В «идеальном» для Киева сценарии украинские военные получили бы рычаг давления на Россию, продвинув войска и тяжёлое вооружение к границе Украины с Крымом, «удерживая полуостров в заложниках». Затем, согласившись не брать Крым силой, Киев потребует от Москвы принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада.

Как напоминает издание, правительство Зеленского упорно добивается от США и Европы обязательств по принятию Украины в НАТО и Европейский союз, но США и западноевропейские правительства по-прежнему холодно относятся к этой идее, предпочитая предоставлять стране долгосрочную помощь в сфере безопасности.

Впрочем, хотя американские и украинские чиновники расходятся во мнении по вопросу о членстве в НАТО, они утверждают, что согласны с целями Киева в рамках наступления. «США согласны с тем, что Украина должна вступить в переговоры с сильной позиции. США довольны тем, что наше командование не делает глупостей, сохраняет военнослужащих и технику», — сообщил изданию высокопоставленный представитель украинского правительства.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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