Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля

КОНЦЕРТ

Николай Носков

Николай Носков всегда был универсальным певцом, который мог исполнять и хард-рок, и лирические баллады. На его концерте ритмически и эмоционально напряженные композиции с “металлическим привкусом” будут чередоваться с легкими танцевальными и нежными лирическими мелодиями. Конечно же, прозвучит композиция “Живой”, давшая название большой концертной программе Николая Носкова и ставшая для него символом преодоления. Специальным гостем станет певец Ivan, с которым Носков записал балладу “Не вставай на колени”.

7 июля, Зеленый театр ВДНХ.

ВЫСТАВКА

“Кольца Лефортова”

К 20-летию завершения строительства Третьего транспортного кольца и открытию движения по Лефортовскому тоннелю начинает работу выставка “Кольца Лефортова”. Экспозиция представляет исторические, градостроительные, архитектурные, социальные и технологические особенности кольцевой структуры Москвы на двух уровнях — глобальном общемосковском и локальном лефортовском.

С 7 июля по26 ноября, Музей истории Лефортово.

ТЕАТР

“Абсент”

Постановка Ивана Поповски носит подзаголовок “спектакль-галлюцинация” Она станет для зрителей погружением в эпоху расцвета парижского кабаре конца XIX века. Зрителей ждет череда разных по настроению музыкальных номеров, этюдов, пантомимы на музыку Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Габриэля Форе и с песнями французских шансонье. В спектакле заняты Галина Войниченко, Елена Веремеенко, Анна Комова, Евгения Курова.



6 июля, Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой.

“Комедия о театре”

Театральный квартет “Заячий стон” представляет не спектакль в привычном смысле: здесь нет главного героя и сюжета. Спектакль состоит из скетчей, в которых актеры приземляют театральные жанры и смеются над клише. Здесь будет все: цензура, реклама, труп, российская эстрада и даже импровизация.

9 июля. театральный центр “На Страстном”.

КЛАССИКА

“Времена года. Лето”

“Виртуозы Москвы” (художественный руководитель — Владимир Спиваков) представит программу, состоящую из произведений Антонио Вивальди, Альдемаро Ромеро, Леонарда Бернстайна и Нино Рота. За дирижерским пультом — Арсентий Ткаченко. Солист — скрипач Алексей Лундин.

5 июля, Большой зал Московской консерватории.

КИНО

“Гипнотик”

Цель жизни детектива Дэнни Рурка – найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери. Режиссер: Роберт Родригес.

В прокате с 6 июля.