«Крым определённо принадлежит России» — некий британский лорд признал, что Киеву пора уступить

Комментируя своё присутствие на мероприятии, организованном российским посольством в Лондоне, член Консервативной партии лорд Ричард Балф заявил, что «Крым определённо принадлежит России», пишет The Guardian. По данным издания, в июне лорд Балф и лорд Роберт Скидельски посетили званый ужин в честь Дня РФ в резиденции посла РФ Андрея Келина.



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Британские лорды Ричард Балф и Роберт Скидельски посетили приём, организованный российским послом в Великобритании Андреем Келиным в честь Дня России, пишет The Guardian. Позже в беседе с изданием Балф признал Крым* территорией России.

В июне Балф и Скидельски были приглашены на званый ужин в резиденцию посла на западе Лондона в числе 50 гостей — в основном сотрудников российского посольства и иностранных дипломатов.



По данным издания, на мероприятии Келин произнёс речь, в которой указал, что «для того, чтобы нормально развиваться, РФ должна сначала справиться со значительными угрозами своей безопасности». Он также обвинил Великобританию в «серьёзном стратегическом просчёте» из-за конфронтационной позиции Лондона по отношению к Москве.

В беседе с The Guardian Балф подтвердил, что присутствовал на мероприятии, где пообщался с Келиным и российским военным атташе Максимом Еловиком. По словам члена британской Консервативной партии, по его мнению, урегулирование украинского конфликта должно быть достигнуто путём переговоров, по итогам которых Киев уступит Москве часть территории. Он добавил, что считает, что «Крым определённо принадлежит России», которая также имеет законные основания претендовать на Донецк и Луганск**.

Скидельски, в свою очередь, заявил, что выступает против российской спецоперации на Украине. Однако британский лорд, который в период с 2016 по 2021 год входил в совет директоров компании «Русснефть», присутствовал на мероприятии, так как «хотел выразить своё уважение и расположение к российскому народу» в День России.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

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