С укороченным блейзером и топом на бретелях: актуальные образы с широкими джинсами
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Долгие годы большой популярностью пользовались джинсы скинни. Они подчеркивали фигуру, но подходили далеко не всем женщинам. Летом 2023 года в моду вошли широкие джинсы. Это более комфортная и универсальная одежда, которая идет многим людям. Она отличается простотой и изысканностью. Но нередко женщины не знают, с чем можно сочетать просторные брюки из денима. В статье вы найдете актуальные образы с широкими джинсами.
Со структурированной белой блузкой
Однотонная белая футболка – это классика, неподвластная времени. Она гармонично сочетается с широкими джинсами, так как уравновешивает силуэт и делает его сбалансированным.
Не стоит выбирать самые простые фасоны белых футболок. Чтобы ваш образ не был скучным, отдавайте предпочтение более структурированным вещам с интересными деталями, например с приподнятыми подплечниками и рукавами чуть ниже локтей.
С укороченным блейзером
Джинсы с широкими штанинами создают длинные линии и смелый силуэт. Подчеркните эти особенности с помощью укороченного блейзера или свитера. Длина этих вещей должна доходить до вашей естественной линии талии.
С топом на бретелях
Даже потертые джинсы с широкими штанинами могут выглядеть женственно и элегантно. Если их правильно стилизовать, то у вас получится модный и привлекательный образ.
Чтобы сделать свой стиль более утонченным, дополните широкие джинсы блестящим топом на бретелях. Очень женственно и гламурно смотрятся модели с бретелькой через шею. Они подходят не только для повседневного, но и для праздничного образа.
С рубашкой
Попробуйте поиграть с силуэтом. Скомбинируйте укороченные широкие джинсы с яркой летней рубашкой. Чтобы создать непринужденный образ, завяжите топ на поясе.
Многие женщины считают, что укороченные джинсы визуально уменьшают рост. Чтобы избежать подобного эффекта, выбирайте брюки длиной до щиколотки. Рубашка с завязкой на талии визуально вытянет силуэт.
С просторной блузкой
Многие комбинации широких джинсов с другой одеждой направлены на то, чтобы уравновесить пропорции. Поэтому их сочетают с прилегающими или укороченными топами. Однако вы можете выбрать просторный силуэт и создать образ оверсайз.
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В этом случае следует выбирать широкие джинсы с высокой талией, чтобы удлинить силуэт. Скомбинируйте их с просторной блузкой. Расстегните ее нижние пуговицы, чтобы пояс брюк был заметен.
Джинсовый комбинезон
Вместо широких брюк из денима вы можете выбрать джинсовый комбинезон с просторными штанинами. Это выведет ваш образ на новый уровень. Вы получите эффект “два в одном”.
Отдавайте предпочтение моделям с длинными рукавами, в этом случае вам не придется подбирать топ. Такой монохромный образ визуально удлиняет и стройнит силуэт.
С корсетным верхом
Корсетные топы стали одним из трендов лета-2023. Сочетайте их с мешковатыми джинсами. Это поможет вам создать привлекательный контрастный силуэт.
С топом-трубой
Широкие джинсы с подворотами – идеальный вариант для жарких дней. Скомбинируйте их с укороченным топом-трубой. В прохладную погоду вы можете накинуть поверх него пиджак или блейзер.
С укороченным жилетом
Укороченные жилеты, надетые на голое тело, стали одной из модных тенденций лета 2023 года. Они потрясающе выглядят в паре с широкими джинсами.
Отдавайте предпочтение жилетам нейтральных темных оттенков. Они красиво смотрятся в паре с брюками из светлого денима.
С белой струящейся блузкой
Белая струящаяся блузка из дышащего материала – идеальный выбор для жарких летних дней. Сочетайте ее с широкими брюками из легкого денима голубых или светло-синих оттенков. У вас получится комфортный повседневный комплект.
Чтобы внести в ваш образ больше красок, дополните его легким головным убором или сумочкой ярких оттенков.
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