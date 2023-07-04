С укороченным блейзером и топом на бретелях: актуальные образы с широкими джинсами

Долгие годы большой популярностью пользовались джинсы скинни. Они подчеркивали фигуру, но подходили далеко не всем женщинам. Летом 2023 года в моду вошли широкие джинсы. Это более комфортная и универсальная одежда, которая идет многим людям. Она отличается простотой и изысканностью. Но нередко женщины не знают, с чем можно сочетать просторные брюки из денима. В статье вы найдете актуальные образы с широкими джинсами.

Со структурированной белой блузкой

Однотонная белая футболка – это классика, неподвластная времени. Она гармонично сочетается с широкими джинсами, так как уравновешивает силуэт и делает его сбалансированным.

Не стоит выбирать самые простые фасоны белых футболок. Чтобы ваш образ не был скучным, отдавайте предпочтение более структурированным вещам с интересными деталями, например с приподнятыми подплечниками и рукавами чуть ниже локтей.

С укороченным блейзером

Джинсы с широкими штанинами создают длинные линии и смелый силуэт. Подчеркните эти особенности с помощью укороченного блейзера или свитера. Длина этих вещей должна доходить до вашей естественной линии талии.

С топом на бретелях

Даже потертые джинсы с широкими штанинами могут выглядеть женственно и элегантно. Если их правильно стилизовать, то у вас получится модный и привлекательный образ.

Чтобы сделать свой стиль более утонченным, дополните широкие джинсы блестящим топом на бретелях. Очень женственно и гламурно смотрятся модели с бретелькой через шею. Они подходят не только для повседневного, но и для праздничного образа.

С рубашкой

Попробуйте поиграть с силуэтом. Скомбинируйте укороченные широкие джинсы с яркой летней рубашкой. Чтобы создать непринужденный образ, завяжите топ на поясе.

Многие женщины считают, что укороченные джинсы визуально уменьшают рост. Чтобы избежать подобного эффекта, выбирайте брюки длиной до щиколотки. Рубашка с завязкой на талии визуально вытянет силуэт.

С просторной блузкой

Многие комбинации широких джинсов с другой одеждой направлены на то, чтобы уравновесить пропорции. Поэтому их сочетают с прилегающими или укороченными топами. Однако вы можете выбрать просторный силуэт и создать образ оверсайз.

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В этом случае следует выбирать широкие джинсы с высокой талией, чтобы удлинить силуэт. Скомбинируйте их с просторной блузкой. Расстегните ее нижние пуговицы, чтобы пояс брюк был заметен.

Джинсовый комбинезон

Вместо широких брюк из денима вы можете выбрать джинсовый комбинезон с просторными штанинами. Это выведет ваш образ на новый уровень. Вы получите эффект “два в одном”.

Отдавайте предпочтение моделям с длинными рукавами, в этом случае вам не придется подбирать топ. Такой монохромный образ визуально удлиняет и стройнит силуэт.

С корсетным верхом

Корсетные топы стали одним из трендов лета-2023. Сочетайте их с мешковатыми джинсами. Это поможет вам создать привлекательный контрастный силуэт.

С топом-трубой

Широкие джинсы с подворотами – идеальный вариант для жарких дней. Скомбинируйте их с укороченным топом-трубой. В прохладную погоду вы можете накинуть поверх него пиджак или блейзер.

С укороченным жилетом

Укороченные жилеты, надетые на голое тело, стали одной из модных тенденций лета 2023 года. Они потрясающе выглядят в паре с широкими джинсами.

Отдавайте предпочтение жилетам нейтральных темных оттенков. Они красиво смотрятся в паре с брюками из светлого денима.

С белой струящейся блузкой

Белая струящаяся блузка из дышащего материала – идеальный выбор для жарких летних дней. Сочетайте ее с широкими брюками из легкого денима голубых или светло-синих оттенков. У вас получится комфортный повседневный комплект.

Чтобы внести в ваш образ больше красок, дополните его легким головным убором или сумочкой ярких оттенков.