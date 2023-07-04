 

“Наше национальное достояние” – Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России

04.07.2023, 1:35, Разное
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Карьера Екатерины Гусевой началась в конце 90-х. Тогда актрисе едва исполнилось 20 лет. Она стала не только играть в театре “У Никитских ворот”, но и сниматься в кино. Гусева настолько полюбилась зрителю, что уже в 2009 году она была признана заслуженной артисткой России.

Тот год для Екатерины стал особенным в том числе благодаря выходу на экраны сериала “Вербное воскресенье”, в котором актриса сыграла вместе с народной артисткой России Татьяной Пилецкой. Гусева считает ее величайшей артисткой. А Пилецкая, к слову, восторгается талантом Екатерины и считает ее одной из лучших актрис в нашей стране.

Накануне Татьяне Львовне исполнилось 95 лет. Гусева поздравила кумира в студии передачи “Малахов”, куда Пилецкая пришла по случаю своего дня рождения. Екатерина довела до слез артистку, осыпав комплиментами.

“Женщина – легенда, женщина – культура, женщина – история, женщина – кино, женщина – театр, женщина – мотылек, цветочек, занесенный в Красную книгу. Женщина, которую нужно беречь, холить и лелеять, носить на руках. Любить, любить, любить. Наше национальное достояние – Татьяна Львовна Пилецкая”, – сказала 46-летняя актриса.

Ранее Екатерина Гусева призналась, что актерская карьера помогла ей в борьбе с комплексами и стать более уверенной. Слова артистки приводили “Дни.ру”.


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