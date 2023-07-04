 

Рупор кремлевской пропаганды: Про производство артиллерийских боеприпасов

04.07.2023, 1:05, Разное
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Про производство артиллерийских боеприпасов

Снова про боеприпасы

В рамках исторической справки. Утверждается (https://t.me/alter_vij/2118), что "За 1942 год СССР произвел 73,4 миллиона артвыстрелов, а в 1943 – почти 86 миллионов". Вывод "То есть аж почти на 9 (девять!) Специальных военных операций". Главный вопрос тут "каких артвыстрелов?".

В 1942 г. в Советском Союзе было выпущено 437,3 тыс. выстрелов 122-мм А-19 обр. 1931 г., 2 млн. артвыстрелов к 122-мм гаубице 10/38 (их ещё полно было), 1,5 млн. выстрелов к 122-мм гаубице 1938 г. Всего 122-мм всех типов в 1942 г. ~4 млн. штук. 152-мм выстрелов всех типов 2,5 млн. штук. Выстрелов к 152-мм Бр-2 и 203-мм Б-4 выпустили в 1942 г. ~20 тыс. штук, в 1943 г. – 40 тыс. штук, стат. погрешность на наших миллионах. 280-мм в 1942-1943 г. не выпускались вообще. Совсем. Всего же выстрелов к сухопутной артиллерии 68,6 млн. Источник сокровенного знания – дело РГАЭ (Российского Архива Экономики). Расход действующей армии это отдельная история, берем только производство.

Итого снарядов 122-152 мм в миллионах 1942 г. 6,5 млн. или 9,4 % общего выпуска. Ну негусто, прямо скажем.

В 1943 г. 122-мм всех типов сделали 6,8 млн. штук, 152-мм – 3,4 млн. штук из 80 млн. выстрелов сухопутной артиллерии (ШВАК-и и ВЯ шли по авиационным боеприпасам). Итого 122-мм/152-мм в 1943 г. 10,2 млн. штук или 12,8%. Лучше, но тоже доля не такая уж большая.

А что выпускали-то заводы Наркомата боеприпасов? 76-мм всех типов – в 1942 г. 26,9 млн., в 1943 г. 36,9 млн. штук. Выстрелов к "сорокапяткам" в 1942 г. сделали 17,4 млн. штук, в 1943 г. – 14,7 млн. штук (урезали т.к. расстреливать было не из чего, пока пермяки не освоили 45-мм мм и начали гнать сорокапятки в товарных количествах вместо потерянных в 1941 г. производств).

37-мм зенитных в 1942-1943 гг. выпустили по 11 млн. с копейками. Мин 120 мм в 1942 г. сделали 7,3 млн., в 1943 г. – 13 млн. штук.

Сейчас никаких "сорокапяток" и "трехдюймовок" в войсках нет. Соответственно рискну предположить, что в 10-11 млн. за год оооочень весомая доля как раз 122-мм и 152-мм артвыстрелов. Оценочно. Кто знает правильный(точный) ответ, тот получит десять лет, как известно. Но так или иначе разница по рабочим калибрам не такая уж большая, насколько можно судить.

Эпоха поменялась. Людей на порядок меньше, боеприпасов сравнимо.

(с) Алексей Исаев

https://t.me/iron_wind/558 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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