Розовая вода вместо тонера: бюджетные альтернативы дорогим средствам по уходу за кожей

Многие говорят, что красота стоит дорого. На самом деле вам необязательно использовать дорогие средства. Если вы хотите немного сэкономить, можно рассмотреть вариант бюджетных альтернатив. А именно в качестве средств по уходу можно использовать более доступные ингредиенты.

Розовая вода вместо тонера

Нанесение тонера после умывания полезно для удаления излишков кожного сала и омертвевших клеток кожи, а также в качестве освежающего средства. Розовая вода легко может выполнить эту функцию. Налейте ее на ватный диск и нанесите на лицо или перелейте в пульверизатор, а затем распылите на лицо, а затем похлопайте по поверхности кожи лица пальцами, чтобы добиться равномерного распределения.

Сыворотка из капсул с витамином Е

Чтобы сосредоточиться на решении проблем с кожей лица, необходима сыворотка с более высокой концентрацией активных компонентов. Ее можно заменить капсулами с витамином Е, которые наверняка продаются в ближайшей аптеке. Разрежьте капсулу, нанесите масло с витамином Е на проблемную область лица и оставьте на ночь.

Масло ши вместо солнцезащитного крема

Из различных солнцезащитных продуктов на рынке масло ши является одним из растительных масел, которые можно использовать в качестве натурального солнцезащитного крема. Оно может стать достойной альтернативой, поскольку содержит полезные для кожи витамины, жирные кислоты, питательные вещества и другие антиоксиданты. Пользуйтесь им каждый раз, как только выходите из дома в солнечную погоду (не только летом, но и в любое другое время года).

Масло шиповника вместо ночного крема

Масло шиповника богато витамином А, который способствует регенерации клеток кожи, и его можно использовать вместо ночного крема. Оно представляет собой масло, извлеченное из определенных видов роз. Содержит незаменимые жирные кислоты, витамины А, Е и С, которые могут уменьшить морщины, улучшить текстуру кожи, разгладить шрамы от угревой сыпи и сделать кожу более сияющей.

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Мед и яйца в качестве маски для лица

Ваша маска закончилась? Не торопитесь бежать в магазин или заказывать дорогое средство. Поместите яйца и мед в холодильник, а затем превратите их в пасту, эффективную для подтяжки лица. Яичные белки богаты альбумином, который повышает эластичность кожи. С добавлением меда из этой комбинации получится тесто для маски, которое подтягивает и освежает кожу лица. Нанесите маску на кожу, подождите, пока она высохнет, после чего смойте водой комнатной температуры.

Вазелин вместо бальзама для губ

По сравнению с другими типами бальзамов вазелин более эффективен при лечении сухих, черных и потрескавшихся губ. Поскольку он содержит высоко увлажняющие ингредиенты, вы можете использовать вазелин вместо бальзама для губ. Нанесите его в качестве отшелушивающего средства, предварительно смешав вазелин с поваренной солью. Хорошо перемешайте до однородной консистенции и аккуратно втирайте в губы, чтобы отшелушить омертвевшую кожу. Делайте это два раза в неделю, чтобы получить максимальный результат.

Вместо заключения

Таким образом, вы можете использовать некоторые альтернативные продукты, как химические, так и натуральные, в качестве резервного оружия, когда неожиданно закончатся средства по уходу за кожей. К счастью, они универсально всем подходят, так что вам не нужно тратить много денег, чтобы продолжать заботиться о коже лица.

Тем не менее, будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа лица, также опасайтесь индивидуальной непереносимости некоторых ингредиентов в связи с аллергией. Прежде, чем воспользоваться альтернативным средством, обязательно протестируйте его на небольшой участке кожи (к примеру, на запястье). Особенно осторожными нужно быть с медом, который является провокатором аллергических реакций.