 

Розовая вода вместо тонера: бюджетные альтернативы дорогим средствам по уходу за кожей

04.07.2023, 0:32, Разное
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Многие говорят, что красота стоит дорого. На самом деле вам необязательно использовать дорогие средства. Если вы хотите немного сэкономить, можно рассмотреть вариант бюджетных альтернатив. А именно в качестве средств по уходу можно использовать более доступные ингредиенты.

Розовая вода вместо тонера

Нанесение тонера после умывания полезно для удаления излишков кожного сала и омертвевших клеток кожи, а также в качестве освежающего средства. Розовая вода легко может выполнить эту функцию. Налейте ее на ватный диск и нанесите на лицо или перелейте в пульверизатор, а затем распылите на лицо, а затем похлопайте по поверхности кожи лица пальцами, чтобы добиться равномерного распределения.

Сыворотка из капсул с витамином Е

Чтобы сосредоточиться на решении проблем с кожей лица, необходима сыворотка с более высокой концентрацией активных компонентов. Ее можно заменить капсулами с витамином Е, которые наверняка продаются в ближайшей аптеке. Разрежьте капсулу, нанесите масло с витамином Е на проблемную область лица и оставьте на ночь.

Масло ши вместо солнцезащитного крема

Из различных солнцезащитных продуктов на рынке масло ши является одним из растительных масел, которые можно использовать в качестве натурального солнцезащитного крема. Оно может стать достойной альтернативой, поскольку содержит полезные для кожи витамины, жирные кислоты, питательные вещества и другие антиоксиданты. Пользуйтесь им каждый раз, как только выходите из дома в солнечную погоду (не только летом, но и в любое другое время года).

Масло шиповника вместо ночного крема

Масло шиповника богато витамином А, который способствует регенерации клеток кожи, и его можно использовать вместо ночного крема. Оно представляет собой масло, извлеченное из определенных видов роз. Содержит незаменимые жирные кислоты, витамины А, Е и С, которые могут уменьшить морщины, улучшить текстуру кожи, разгладить шрамы от угревой сыпи и сделать кожу более сияющей.

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Мед и яйца в качестве маски для лица

Ваша маска закончилась? Не торопитесь бежать в магазин или заказывать дорогое средство. Поместите яйца и мед в холодильник, а затем превратите их в пасту, эффективную для подтяжки лица. Яичные белки богаты альбумином, который повышает эластичность кожи. С добавлением меда из этой комбинации получится тесто для маски, которое подтягивает и освежает кожу лица. Нанесите маску на кожу, подождите, пока она высохнет, после чего смойте водой комнатной температуры.

Вазелин вместо бальзама для губ

По сравнению с другими типами бальзамов вазелин более эффективен при лечении сухих, черных и потрескавшихся губ. Поскольку он содержит высоко увлажняющие ингредиенты, вы можете использовать вазелин вместо бальзама для губ. Нанесите его в качестве отшелушивающего средства, предварительно смешав вазелин с поваренной солью. Хорошо перемешайте до однородной консистенции и аккуратно втирайте в губы, чтобы отшелушить омертвевшую кожу. Делайте это два раза в неделю, чтобы получить максимальный результат.

Вместо заключения

Таким образом, вы можете использовать некоторые альтернативные продукты, как химические, так и натуральные, в качестве резервного оружия, когда неожиданно закончатся средства по уходу за кожей. К счастью, они универсально всем подходят, так что вам не нужно тратить много денег, чтобы продолжать заботиться о коже лица.

Тем не менее, будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа лица, также опасайтесь индивидуальной непереносимости некоторых ингредиентов в связи с аллергией. Прежде, чем воспользоваться альтернативным средством, обязательно протестируйте его на небольшой участке кожи (к примеру, на запястье). Особенно осторожными нужно быть с медом, который является провокатором аллергических реакций.


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