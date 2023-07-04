Лечение-плацебо на 100% восстановило зрение слепой женщины

80-летняя женщина, потерявшая зрение более десяти лет назад из-за глаукомы, недавно восстановила свое зрение после лечения-плацебо от хронических болей в спине.

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Однажды ночью, 12 лет назад, Линли Худ, писательница из Данидина, в Новой Зеландии, читала книгу, и зрение в ее левом глазу внезапно стало нечетким. Она списала это на усталость и решила лечь спать, но на следующее утро нечеткость зрения никуда не делась.

Вскоре у нее была диагностирована довольно редкая форма глаукомы, и врач сообщил ей, что ее состояние, вероятно, никогда не улучшится и что теперь остается только не допустить прогрессирования заболевания. В конце концов она ослепла, но затем, более десяти лет спустя, произошло настоящее чудо – зрение у женщины поностью вернулось.

В 2020 году Линли Худ упала и сломала таз, из-за чего у нее начались сильные боли в спине. Однако это обстоятельство оказалось скрытым благословением, поскольку дало ей возможность принять участие в исследовательском проекте Университета Отаго по лечению хронической боли.

Проект, в котором Линли Худ приняла участие, состоял из двух групп. Участники обеих групп должны были носить специальный шлем с подключенными электродами. Одна группа получала полноценную электрическую стимуляцию мозга, а другая группа плацебо получала только поверхностную стимуляцию на уровне кожи головы.

80-летняя Линли Худ была в группе плацебо (сама того не зная), однако после четырех недель электрической стимуляции ее ухудшенное зрение восстановилось почти на 100 процентов. Офтальмолог просто не мог в это поверить.

«Удивительно, но ее зрение улучшилось настолько, что ее офтальмолог сказал, что это чудо», – сказала соруководитель проекта доктор Дивья Адхиа Otago Daily Times. «Чудо – это не то слово, которое мы часто используем в науке, но это было чудо. Это не было ожидаемым результатом, но видеть, что мое исследование действительно оказало влияние на людей, действительно чудесно».

Прожив с плохим зрением в течение 12 лет, Линли Худ теперь приспосабливается к своей новой жизни, и она может вернуться к писательской деятельности.

«Сначала я подумала, что мне это почудилось», – сказала отмеченная наградами автор. «У них есть такое оборудование со вспышкой, что они могли отслеживать каждую миллисекунду тока – он проходил через мою кожу головы и попадал в глаза».

Никто точно не знает, как электрическая стимуляция вернула зрение миссис Худ, но доктор Адхиа и ее команда определенно хотят это выяснить. Сейчас они готовятся к другому исследованию, которое будет проводиться параллельно с исследованием хронической боли, чтобы определить, как электрическая стимуляция помогла 80-летней женщине а, возможно, поможет и другим в подобной ситуации.