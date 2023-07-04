“Я постоянно плакала”: мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину

4 февраля 2010 года в американской клинике в возрасте 35 лет Диана Арбенина родила двойняшек: сына Артема и дочь Марту. Отцом детей, по словам певицы, стал американский бизнесмен с русскими корнями.

“Когда я их родила, у меня случился первый слом женской психики – скакали гормоны, я постоянно плакала, – призналась певица. – Мне каждую секунду казалось, что детей не станет, что они просто умрут. Я сходила с ума!”

Арбенина признается, что не исключает возможности снова стать мамой. “У меня уже есть двое детей, но я хотела бы родить еще. – признается она. – И я до сих пор могу рожать – фертильность (способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство – Прим. ред.) еще есть. Наверное, просто хочу своих детей заместить, потому что однажды они уйдут, уедут в колледж. И я не то чтобы хочу третьего или четвертого ребенка, а просто пытаюсь заполнить эту пустоту”.

В этой связи артистка считает крайне важным уметь отпускать от себя ребенка, иначе есть риск его поломать. “Важно уметь отдавать ребенка миру – пусть даже грязному, жестокому, несовершенному, опасному” – пояснила певица.