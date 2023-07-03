Мнение: Ядерный Апокалипсис неизбежен?

Зампред Совбеза Россиии Дмитрий Медведев написал и опубликовал в «Российской газете» огромную, я бы даже сказал программную статью под названием «Эпоха противостояния».

Основная мысль статьи, по-моему, которую автор хотел довести до читателей – в России все хорошо, а будет еще лучше.

Правда, Медведев признался, что он пессимист. Дословно: «…я не оптимист. Недаром еще Антон Павлович когда-то заметил, что "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить"…».

А вот главный тезис статьи, который автор вынес даже в свой Telegram-канал:

«Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен.

Почему?

Причин как минимум две.

Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так.

А вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!»



Отсюда

Судя по настроению пессимиста Медведева, работающего зампредом Совбеза, и, по всей видимости, в главной официальной газете страны изложившего мнение большинства членов Совбеза, ядерный Апокалипсис неизбежен.

Или я не правильно понял Медведева?

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