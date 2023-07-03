Рупор кремлевской пропаганды: О правилах обращения с оружием

О правилах обращения с оружием

Человек раньше никогда не держал в руках автомата. Таких, кстати, в целом бывает немало. Другое дело, что кто-то слушает внимательнее, усваивает быстрее и начинает лучше себя контролировать.

Так вот, палец у человека регулярно стремиться зависнуть на спуске. Это же такая удобная штуковина для зависания на ней пальца! Мы всем всё терпеливо объясняем, человек старается запомнить, но… устойчивого навыка пока ещё не выработано, на стрельбах приходится его дополнительно контролировать.

Выполняем упражнение на отработку из-за правого и левого углов с перебежками между укрытиями разной высоты и сменой уровней.

Сначала всё подробно объясняем и показываем, затем несколько раз прогоняем вхолостую, и, наконец, переходим к выполнению упражнения со стрельбой.

Человек нервничает и сразу же делает ошибку – подходит к укрытию слишком близко. Соответственно, далее он косячит непосредственно с отработкой, вынося ствол вперёд вдоль боковой стенки укрытия. Пыщ-пыщ! – и надо менять положение под левый угол. А места внезапно не хватает.

Сообразить элементарно отшагнуть назад, чтобы свободно переместить приклад на левое плечо, не выполняя более никаких манипуляций с оружием, у нашего воина не получается.

Что делает воин? Он опускает оружие вдоль боковой стенки укрытия, поворачивается полубоком и… поднимает оружие вдоль фронтальной стенки укрытия, за которой он стоит, одновременно вспоминая, как теперь ему переставлять ноги. Ствол же у него тем временем зависает в горизонтальном положении и смотрит вбок…

…А там стою я. И вижу опущенный флажок переводчика огня (человек категорически забыл о постановке оружия на предохранитель перед выполнением манипуляций с оружием и перемещений) и… – правильно! – палец на спуске!

Орать в данной ситуации контрпродуктивно, смещаюсь с линии огня, одновременно указывая воину, что он творит жёсткую дичь.

Воин кивает, убирает палец, продолжает упражнение – пыщ-пыщ из-за левого угла, перебежка к следующему укрытию уже с автоматом на предохранителе и без опасного пальца, но… воин снова забывает про дистанцию.

Пыщ-пыщ с колена из-за правого угла и… – дааа! – всё повторяется! Опять корявые манёвры, флажок на одиночном, палец на спуске и… автомат в мою сторону. Бляааа…

К чему я рассказываю вот эту "производственную" страшилку выше?

Кстати, парни из того "штормового" отряда в немалой степени прониклись пониманием важности соблюдения техники безопасности, когда при отработке перемещений в двойке с попеременным взаимным прикрытием другой воин на отходе не убрал палец со спуска и… прострелил себе ногу.

А недавно в группе из числа армейцев, которые не вчера погулять вышли, при отработке прохода двойкой по траншее уже с боевой стрельбой один из вторых номеров лупанул в стенку траншеи прямо за спиной своего первого номера. Оно само! Бляааа… Оно не делает это само! Это делают шаловливые пальчики на спуске!

Я периодически рассказываю курсантам страшилку про один эпизод из конца июня 14-го. Мы тогда после бессонной ночи крались малой группой в районе Дмитровки по зелёнке с пересечёнкой в несколько стрёмных обстоятельствах и с полным непониманием сложившейся обстановки. Крадёмся долго, плюс на физическую усталость накладывается нервяк. Вдруг в нескольких шагах передо мной в землю херачит очередь. Я не помню как оказываюсь лежащим в удачно подвернувшихся кустах и готовности к бою. И тут мы слышим Михалыча: мол, пацаны, простите, всё нормально, это я, палец свело… Т.е. человек на физическом и психологическом напряге шёл-шёл, палец на спуске держал-держал, ну и опа…

Так вот, к чему это я?

Радикальная необходимость вбивания в сознание военных людей правил безопасного обращения с оружием и постоянной отработки этих правил на практике – это на самом деле очевидный момент.

Нюанс в следующем. Уровень наработки навыка проявляется в стрессовой ситуации.

В зависимости от индивидуальных особенностей и уровня предварительной подготовки (который у кого-то может вообще быть нулевым) курсанты могут стрессовать даже на выполнении индивидуальных упражнений с боевой стрельбой. Далее, курсанты стрессуют на выполнении парных и тем более групповых упражнений с той же самой боевой стрельбой, причём далеко не только новички. Ну и вполне закономерно люди стрессуют уже непосредственно в боевых условиях. И вот в состоянии стресса их моторика будет выдавать либо закреплённые навыки, фактически переходящие уже в рефлекс, либо… всякое странное и нередко опасное.

Вот совсем свежее. Отрабатывали с армейцами упражнения с метанием гранаты. Болванками холостили в целом нормально. Перешли к боевому метанию. На первом этапе просто отметали РГНки из траншеи, а на втором после взрыва нужно было ещё дополнительно отработать по мишени из автомата.

Метали парни в целом неплохо, но вот с последующей отработкой на первом круге упражнения стали происходить казусы. На стрессе от общения с живой гранатой курсанты начали тупо забывать всё то, что мы ранее и холостили, и стреляли. Пошли зависания с изготовкой, возня с переводчиком огня, косые разножки, кривые положения корпуса… На втором круге стало уже получше. Но сам факт.

Разумеется, фактор стресса – это тоже очевидный момент. Однако вот этот наш свежий пример с курсантами-армейцами сподвиг-таки меня на эти стопицот буковок с описанием очевидного. Просто очень показательно получилось.

Применительно к нашей ситуации хочу особо подчеркнуть важность временного фактора. Задача типа "подготовьте нам людей за неделю" – это бред сивой кобылы.

Наработка навыков на холощении, развитие и закрепление этих навыков в работе с боевыми стрельбами, поэтапное повышение уровня сложности упражнений – всё это требует времени, в зависимости от исходного уровня группы обучаемых. Прогоны галопом имеют тенденцию приводить к мешанине в головах курсантов и их регулярным провалам в тупняк. А нам очень хочется давать качественный результат, не для галочки. Иначе нахер мы вообще тут нужны…

https://t.me/philologist_zov/306 – цинк

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