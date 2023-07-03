Топ-“бабочка” из 2000-х: как стилизовать эффектный вверх, чтобы выглядеть стильно (подборка образов)

В этом году большой популярностью пользуются наряды, выполненные в стиле 2000-х годов. Лето 2023 года приносит нам различные модные тренды, которые являются возрождением нулевых.

Среди таких нарядов обязательно нужно выделить укороченный топ с блестками в виде бабочки. Вот несколько интересных и стильных идей относительно того, как добавить топ бабочку в свой наряд, чтобы выглядеть модно.

С гламурными деталями 70-х

Можно создать просто восхитительный и достаточно яркий образ, который точно выделит из толпы. Желтые сапоги, струящиеся брюки и широкополая шляпа помогут привнести атмосферу 70-х, а расшитый блестками топ с бабочкой добавят нотку декаданса.

Кроп-топ

Если все еще не уверены относительно того, стоит ли носить целую бабочку на груди, все равно можно присоединиться к этой тенденции. Можно надеть красивый укороченный топ на бретелях с фурнитурой в виде бабочки. Это выглядит просто потрясающе и очень стильно.

Поверх рубашки на пуговицах

Этот наряд является современным подход к ношению укороченного топа в виде бабочки, который помогает продемонстрировать тенденцию 2000 года.

Топ с бабочкой, украшенный кристаллами, поверх обычной рубашки на пуговицах может показаться нелогичным, но это помогает создать образ, от которого невозможно оторваться.

С джинсами-клеш Y2K

Укороченный топ с бабочкой с джинсами со сверхнизкой посадкой выглядит действительно эффектно и очень роскошно. Совсем не обязательно придерживаться полной эстетики Y2K, но все же это позволит придать создаваемому образу нотку гламура и притягательности.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вязаный крючком топ с лямкой на шее

Это очень красивый и стильный наряд, который точно никого не оставит равнодушным. В нем есть яркая игривость оригинального стиля 2000 года, а также модная свежесть благодаря тому, что все сейчас просто без ума от трикотажа.

Этот наряд можно стилизовать самыми различными образами. Такой наряд очень красиво смотрится с юбкой, джинсами или же классическими брюками.

Поверх летнего платья

Можно достаточно легко оживить даже самое простое летнее платье, надев его под топ с бабочкой. В этом образе хорошо смотрится ажурная вязка или вязание крючком, которые обеспечивают оптимальную видимость обеих частей наряда.

В таком наряде можно будет чувствовать себя максимально комфортно и при этом выглядеть привлекательно. Такой образ точно никого не оставит равнодушным.

Чтобы сделать образ еще более модным и привлекательным, стоит добавить красивые аксессуары и обувь.