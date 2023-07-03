 

Романтическое платье или топ-бандо с джинсами: создаем легкий и стильный июльский образ

03.07.2023, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Июль является серединой лета, и многим очень хочется создать легкий, уникальный, стильный, романтический июльский образ, который будет идеально подходить погоде лета и настроению. О том, как создать такой лук, пойдет речь в данной статье.

Романтическое платье

Идеально подходит для прогулки по пляжу или городу или для более формального дневного мероприятия. Разумным решением будет использовать белый цвет в качестве основного и выделить оттеночным акцентом аксессуары.

Топ-бандо с джинсами

Этот тип одежды без рукавов – одна из вещей, которая пользуется летом особым успехом, и с ней вы можете создать практичный и непринужденный гостевой образ. Струящийся топ-бандо с прямыми джинсами и босоножками на каблуке выглядят просто потрясающе.

Яркие цвета

Превратите блузку в укороченный топ, сочетайте полосатую модель с длинной розовой юбкой. Этот лук будет максимально привлекательным, легким, стильным и эффектным.

Базовое черное платье

Адаптивность этой одежды делает ее неотъемлемой частью летнего гардероба. Придать черному платью изюминку с такими деталями, как макси-пояс или золотые украшения.

Облегченная версия брюк карго

Они удобны, функциональны и являются альтернативой джинсам, которые могут быть очень крутыми летом. Отдайте предпочтение натуральным материалам, например, таким, как лен. Сочетайте брюки с футболкой и сандалиями.

Мини-юбка с футболкой

Отличный комплект в июльском стиле. Футболка с оригинальной надписью по вашему усмотрению и маленькая короткая юбка смотрятся очень мило и женственно. Оригинальным штрихом являются туфли на шпильке из металлика, который сегодня в тренде.

Простое платье с кроссовками

Один из самых простых вариантов, который вы можете применить, когда ваши встречи в городе требуют комфорта. Белые кроссовки — беспроигрышный вариант, когда дело доходит до спортивного стиля.

Атласная юбка

Вы можете носить его с босоножками на высоком каблуке и создать элегантный лук. Отличная идея для летнего июльского образа, которая отличается элегантностью и женственностью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / 3 июля — в трех карточках

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про производство артиллерийских боеприпасов

04.07 / Розовая вода вместо тонера: бюджетные альтернативы дорогим средствам по уходу за кожей

04.07 / Лечение-плацебо на 100% восстановило зрение слепой женщины

03.07 / Мнение: Ядерный Апокалипсис неизбежен?

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О правилах обращения с оружием

03.07 / Топ-“бабочка” из 2000-х: как стилизовать эффектный вверх, чтобы выглядеть стильно (подборка образов)

03.07 / Необычные природные явления поразили США

03.07 / «Диссидент не может быть пророссийским»

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Колесные танки” не взлетели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика