Романтическое платье или топ-бандо с джинсами: создаем легкий и стильный июльский образ

Июль является серединой лета, и многим очень хочется создать легкий, уникальный, стильный, романтический июльский образ, который будет идеально подходить погоде лета и настроению. О том, как создать такой лук, пойдет речь в данной статье.

Романтическое платье

Идеально подходит для прогулки по пляжу или городу или для более формального дневного мероприятия. Разумным решением будет использовать белый цвет в качестве основного и выделить оттеночным акцентом аксессуары.

Топ-бандо с джинсами

Этот тип одежды без рукавов – одна из вещей, которая пользуется летом особым успехом, и с ней вы можете создать практичный и непринужденный гостевой образ. Струящийся топ-бандо с прямыми джинсами и босоножками на каблуке выглядят просто потрясающе.

Яркие цвета

Превратите блузку в укороченный топ, сочетайте полосатую модель с длинной розовой юбкой. Этот лук будет максимально привлекательным, легким, стильным и эффектным.

Базовое черное платье

Адаптивность этой одежды делает ее неотъемлемой частью летнего гардероба. Придать черному платью изюминку с такими деталями, как макси-пояс или золотые украшения.

Облегченная версия брюк карго

Они удобны, функциональны и являются альтернативой джинсам, которые могут быть очень крутыми летом. Отдайте предпочтение натуральным материалам, например, таким, как лен. Сочетайте брюки с футболкой и сандалиями.

Мини-юбка с футболкой

Отличный комплект в июльском стиле. Футболка с оригинальной надписью по вашему усмотрению и маленькая короткая юбка смотрятся очень мило и женственно. Оригинальным штрихом являются туфли на шпильке из металлика, который сегодня в тренде.

Простое платье с кроссовками

Один из самых простых вариантов, который вы можете применить, когда ваши встречи в городе требуют комфорта. Белые кроссовки — беспроигрышный вариант, когда дело доходит до спортивного стиля.

Атласная юбка

Вы можете носить его с босоножками на высоком каблуке и создать элегантный лук. Отличная идея для летнего июльского образа, которая отличается элегантностью и женственностью.