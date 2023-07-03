 

Необычные природные явления поразили США

03.07.2023, 23:00, Разное
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В разных частях Соединенных Штатов были зафиксированы несколько воздушных вихрей, которые привлекли внимание исследователей и жителей. Первым на своем пути зрители увидели гигантскую пылевую воронку, которая возникла в штате Мэриленд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото из открытых источников

По словам очевидцев, смерч появился буквально на глазах и внезапно вырос на несколько десятков метров. С огромной скоростью он двигался по направлению к проезжающим автомобилям, вызывая волнение среди водителей. Однако, к счастью, это природное явление быстро рассеялось, не причинив никакого вреда.

Тем временем, в другой части страны, в штате Нью-Мексико, торнадо обрушилось с более серьезными последствиями. Метеослужба объявила штормовое предупреждение, и это не случайно. Порывы ветра достигли внушительных 27 метров в секунду, а жители были настоятельно рекомендованы принять меры предосторожности.

Влияние этих вихрей на окружающую среду и инфраструктуру может быть ощутимым. Сильные ветры, связанные с торнадо, способны нанести серьезный ущерб зданиям и нарушить работу электроснабжения.

Тем временем, Флорида, привыкшая к частым грозовым бурям, сейчас находится под угрозой. У побережья штата наблюдаются огромные водяные смерчи, которые формируются из-за взаимодействия ветровых потоков с поверхностью океана. Эти непредсказуемые стихийные явления могут привести к интенсивным ливням, повышенному приливу и повреждениям на береговой линии.


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