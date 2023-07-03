 

Был пьян: актеру из “Короля и Шута” вынесли приговор за нападение в аэропорту

03.07.2023, 22:53, Новости дня
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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об оглашенном приговоре Антону Падерину. Его осудили за нападение на полицейского в аэропорту “Пулково”. Отмечается, что 38-летний актер, сыгравший Гудкова в “Короле и Шуте”, был пьян.

Пресс-служба уточняет, инцидент произошел 17 апреля 2023 года. Между Падериным и инспектором ЛО МВД России возник конфликт. Актер несколько раз толкнул стража порядка. Полицейский получил вывих плеча. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса “Применение насилия в отношении представителя власти”, отмечает “Царьград”.

Примечательно, что Падерин признал свою вину лишь частично. Мол, тот факт, что простой толчок привел к вывиху плеча, вызывает сомнения. Тем не менее, актера приговорили к двух годам лишения свободы условно (в соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса РФ).

Теперь Антону Падерину необходимо встать на учет в специализированном госоргане по месту жительства. Также звезде сериала “Король и Шут” запрещено менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, куда ему следует раз в месяц являться на регистрацию.


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