Merkur – новых вертолётов бундесверу придётся ждать годы, а старым место в музее

Новых транспортных вертолётов Chinook, которые срочно необходимы бундесверу, придётся подождать, пишет немецкая газета Merkur. Из 60 вертолётов, которые Германия хочет заказать у США, только три будут поставлены войскам — и то не раньше сентября 2027 года. Остальные машины будут переданы немецкой армии частями в течение следующих шести лет. Между тем бундесвер надеялся получить новые вертолёты не позднее 2026 года, потому что имеющейся в его распоряжении технике место в музее.



АР

Вооружённые силы Германии получат €100 миллиардов через так называемый специальный фонд бундесвера в дополнение к уже запланированным в бюджете расходам на национальную оборону и союзнические обязательства в рамках трансатлантического НАТО, пишет немецкая газета Merkur.

После того как «поворотный момент» в оборонной политике Германии, провозглашённый канцлером Олафом Шольцем, так и не набрал обороты при бывшем министре обороны Кристине Ламбрехт, перевооружение и модернизация армии, ВВС и ВМС значительно активизировались при её преемнике Борисе Писториусе.

Однако теперь, очевидно, произошёл откат от этого «поворотного момента». Как пишет издание, поставка первых, срочно необходимых новых транспортных вертолётов Chinook-Ch-47 займёт не менее четырёх лет. И это в то время, когда на Украине идут активные боевые действия, а ситуация с безопасностью на Балканах между Сербией, Боснией и Косовом снова ухудшается.

Из 60 вертолётов, которые Германия хочет заказать у США, по данным издания, только три будут поставлены бундесверу с сентября 2027 года. В 2028 году последуют ещё девять, а затем их число будет расти до двенадцати вертолётов в год вплоть до 2031 года. Наконец, в 2033 году последний из тяжёлых транспортных вертолётов должен быть передан бундесверу. Между тем войска надеялись получить новые вертолёты на замену не позднее 2026 года.

Сейчас на вооружении бундесвера находится большой транспортный вертолёт Sikorsky CH-53, который был разработан в США в начале 1960-х годов. Однако, как отмечает Merkur, CH-53 считается склонным к поломкам. Глава ВВС недавно использовал резкие выражения, призывая к большей скорости при новых закупках в рамках вышеупомянутого «поворотного момента». «Наш нынешний транспортный вертолёт, например, уже находится в немецком музее. А поднятие Tornado в воздух требует значительных усилий. На каждый час полёта приходится почти 200 технических часов», — подчеркнул в беседе с журналистами генерал-лейтенант бундесвера Инго Герхартц. В этой сфере техника, по его словам, уже тоже «созрела для музея».

Тем не менее Министерство обороны Германии, которое отвечает за оснащение бундесвера, в последние месяцы при Писториусе явно ускорило «поворотный момент». В конце марта политик СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн эксклюзивно сообщила Merkur, что Германия собирается приобрести новые основные боевые танки Leopard 2 A7V. «Мы сейчас заказываем новые Leopard 2, то есть A7, последнюю модель. Потому что мы отдаём несколько штук Украине из запасов бундесвера. И в связи с этим мы сразу же разместили заказ на производство новых», — сказала тогда председатель комитета по обороне в бундестаге.

Также в конце марта стало известно, что министерство обороны закупает для бундесвера 100 новых колёсных танков Boxer. А в середине мая появилась информация о планируемой закупке ещё 50 боевых машин пехоты Puma для армии, то есть для сухопутных войск. Однако что касается транспортных вертолётов Chinook, тут войскам пока придётся потерпеть, заключает немецкая газета Merkur.

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