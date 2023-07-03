 

Рупор кремлевской пропаганды: “Колесные танки” не взлетели

03.07.2023, 22:17, Разное
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"Колесные танки" не взлетели

Как сообщается, французские колесные танки AMX-10RC себя на фронте проявили плохо. Из 30 поставленных машин уже 9 потеряны безвозвратно, не принеся существенной пользы. Критические статьи об этих колесных танках в западной прессе дополняют картину.

1. Машина изначально была плохо приспособлена для данного ТВД, поэтому странно, что кто-то ожидал чего-то иного. Украина здесь стала жертвой собственной военной пропаганды.

2. Машина сама по себе мягко говоря не новая. Современной техникой ее можно считать лишь с существенной натяжкой.

3. Машина слабобронированная и мало от чего защищает, что в условиях доминации артиллерии на фронте весьма критично.

4. Экипажи были обучены поспешно и плохо. Собственно тактики применения колесных танков у ВСУ не было (это чужая для ВСУ концепция), поэтому использовали обрывки чужой.

5. Неудача применения усилит позиции тех, кто говорит, что термин "колесный танк" надо брать в кавычки.

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PS. ВС РФ в ходе боев затрофеили 3 из 9 потерянных противником AMX-10RC.

Источник: Colonel Cassad


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