Мнение: Если ты неуч, ты виноват, а если ты беден, то нет

Негры и латиноамериканцы недостаточно представлены в вузах США, так как плохо сдают математику. Белые сдают математику хорошо, азиаты — великолепно. Из-за этого среди инженеров полно белых с азиатами, а негров и латиноамериканцев довольно мало. Активисты пытаются сократить неравенство изо всех сил, но что-то пока никак не получается.

Цитирую из типичной статьи на сайте Брукингского института (ссылка):

…аргументы против тестов очевидны. Семейный доход поразительно хорошо предсказывает результаты стандартных тестов, поэтому в значительной степени расовые различия в результатах тестов отражают расовые различия в доходах и имущественном неравенстве… недавний анализ калифорнийской системы показывает, что доход семьи, образование родителей и расовая принадлежность играют значительную роль в прогнозировании результатов экзамена по математике. Оценивая математические способности студента при помощи теста, вы подрываете его целеустремленность, жизнестойкость и можете повлиять на его уверенность в получении высшего образования…

Брукингский институт — одна из влиятельных мозговых цистерн. Он выдаёт продукт для элиты, то есть не примитивную пропаганду в духе «Трамп == Гитлер», а хорошо проработанные статьи с толкованием актуальной повесточки. Условный ректор американского вуза читает именно такие источники, чтобы держать нос по ветру и колебаться вместе с линией партии.

Хоть исследователям и не нравится расистский экзамен по математике, они полагают, что отменять его нельзя, так тогда вузы будут выбирать поступающих по уровню их богатства или по внешкольным успехам, а тут белые с азиатами тоже впереди. Вместо этого они предлагают давать цветным семьям больше денег. Также они просят вузы предоставлять классово-близким преимущества при поступлении.

Нам, жителям варварской России, ситуация кажется нелепой. Очевидно, что математика не может быть расистской — не в 21-м веке и не в США, во всяком случае. Если у негритёнка из Детройта заботливые родители, пусть даже бедные, они вполне способны научить его математике на достаточном уровне, чтобы тот сдал стандартный тест. Ну, серьёзно, это же США — ничего сложнее квадратных уравнений от выпускника средней школы там не требуют (ссылка).

Рассмотрим типичную ситуацию. Вот есть чернокожая мать-одиночка. Ситуация типична, так как в США несколько десятилетий назад ввели большие пособия для матерей-одиночек, и после этого чернокожие семьи начали быстро распадаться. Введение пособий оказало столь разрушительное воздействие на институт семьи, что типичные шутки про негров в США обыгрывают тот факт, что несуразно большой процент чернокожих детей растёт без отца.

Так вот, мать-одиночка живёт в Детройте, сама она умеет только читать и писать, работы у неё нет, получает пособие. Она может сделать вот что:

1. Купить лучшие популярные учебники по математике, американский вариант книг нашего Якова Перельмана. На любом форуме математиков ей подскажут, какие книги брать. Стоят учебники относительно недорого, также их можно задёшево купить на барахолке или даже бесплатно взять в библиотеке.

2. Выделять полчаса в день на обучение своего ребёнка математике. Параллельно с этим осваивать математику самостоятельно, как делают многие родители, которые плохо учились в школе, и которые проходят школьную программу повторно, занимаясь со своими детьми.

3. Если где-то будет затык, спросить на том же форуме математиков совета. Ей охотно всё объяснят.

4. К поступлению в вуз научить ребёнка решать квадратные уравнения и вычислять объём конусов.

Где мой план может провалиться? Очевидно — только на этапе «выделять полчаса в день на обучение своего ребёнка математике». Среди живущих на пособие так делать не принято. Во-первых, лучше потратить это время на сериал, во-вторых, соседи засмеют.

Расисты начнут сейчас рассуждать про форму черепов и скажут, что негры якобы глупее. Чтобы не вдаваться в долгие споры, укажу на два очевидных соображения.

1. Даже очень глупый человек может выучить математику на уровне американской школы. Аналогичным образом даже совсем неспортивный подросток, если хоть немного потренируется, может отжаться один раз от пола или пробежать 100 метров за 30 секунд. Исключения есть, всякое бывает в жизни, но их относительно немного.

2. Разрыв в результатах тестов по математике наблюдается не только между белыми и чёрными, но и между белыми и азиатами. А ведь расисты не говорят, что белые генетические дураки: они говорят, что азиатские мамы стоят за спиной школьников с палкой, заставляя несчастных хорошо учиться.

Вероятно, американец сейчас начал бы со мной горячо спорить, доказывая, что бедность является непреодолимым барьером для изучения иксов с игреками. Однако отсюда, из России, вышеизложенное кажется очевидным. Мы не склонны жалеть и оправдывать лоботряса, который пишет с орфографическими ошибками и впадает в ступор при необходимости подсчитать 10% от 1000 рублей. Наше общество полагает, что если ты неуч, то это лично твоя вина.

Забавнее же всего тот факт, что игнорируют логику не американцы, а мы.

В США ошибаются, но не противоречат сами себе. Разносчики повесточки говорят, что напрягаться вообще нет смысла: если ты бедный и необразованный, так в этом виноваты белые угнетатели, а не ты. У тебя не было возможностей в детстве, а у них были, и теперь поздно что-либо менять.

В России иначе. Если ты неуч, то ты просто лентяй, который плохо учился в школе. А вот если у тебя мало денег, то тут совсем другое дело — во всём виноваты угнетатели, которые не дали тебе возможностей, вот как в США.

Получается, что в сфере образования мы за меритократию, причём самую жёсткую, без малейших скидок тем, кому не повезло со школой, родителями или регионом. Студент-первокурсник, который как-то проскочил экзамены, а теперь не тянет программу, вызывает всеобщий гнев. Однако когда речь заходит про заработки, меритократия немедленно меняется на запущенный инфантилизм: если Вася зарабатывает 20 тысяч, а Петя зарабатывает 120 тысяч, то виноват в этом кто угодно, но только не сам Василий. Напрягаться, работать, повышать квалификацию бесполезно — если вы предложите Василию поработать над собой, вас назовут капиталистической сволочью, издевающейся над простыми людьми. Это не с Василием проблема, это кто угодно другой, но только не он виноват.