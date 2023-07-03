“Глазированные” губы и “морозные” глаза: главные тенденции макияжа, появившиеся этим летом

Этим летом мода предлагает нам много интересных тенденций макияжа. Вы можете черпать в них вдохновение, а затем адаптировать тренды к вашему стилю и эстетике. У вас будет возможность найти такие модные идеи, которые подчеркнут вашу красоту и индивидуальность. В статье мы расскажем о главных тенденциях макияжа, появившихся этим летом.

Невидимые брови

Тренд на невидимые брови возник несколько лет назад. Он остается актуальным и этим летом. Эта тенденция пересекается с модой на обесцвеченные брови, но несколько отличается от нее.

Если вы хотите строго следовать этому тренду, то можете полностью обесцветить брови. Однако многим женщинам такая идея кажется слишком радикальной. В этом случае вы можете слегка изменить свой образ. Попробуйте покрасить брови на 1-3 тона светлее вашего естественного цвета.

“Глазированные” губы

Это тренд, который остается популярным последние несколько месяцев. Он предусматривает использование сильного блеска, создающего “влажный эффект”.

Сначала покрасьте губы матовой помадой. Ее оттенок вы можете выбрать на свой вкус. Поверх слоя помады нанесите прозрачный блеск. Он должен создавать ощущение влажных губ. Если результат вас не устраивает, то добавьте немного блестящих масел.

Румяные щеки

В последние годы был популярен нюдовый макияж. Но летом 2023 года стали актуальны более смелые тенденции. В моду вошел яркий румянец. Ваши щеки должны выглядеть так, как будто вы только что вернулись с пробежки.

Чтобы добиться такого эффекта, откажитесь от пастельных оттенков. Используйте смелые румяна ярко-розового цвета. Не бойтесь обильно накладывать их на щеки. Ваш румянец должен быть заметен издалека.

Все розовое

Этим летом стал популярен стиль “барбикор”. Он предполагает максимальное использование розового цвета. Это касается не только румян, но и других видов косметики, таких как тени, помада, тушь для ресниц и подводка для глаз.

Создайте макияж полностью в розовых тонах. Чтобы он выглядел разнообразным, не придерживайтесь одного цвета. Ведь розовый имеет массу оттенков. Вы можете использовать как светлые, так и насыщенные тона, а также цвет пурпура или фуксии.

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Вам стоит запастись косметикой розовых оттенков, так как этот тренд останется актуальным и после окончания лета.

Шероховатые ресницы

Многим женщинам яркий и дерзкий макияж в стиле гранж кажется чем-то устаревшим. Однако некоторые его элементы не утратили актуальности. Этим летом вам нужно сделать акцент не на полноценный гранж-макияж, а на эффектные шероховатые ресницы.

Для создания такого эффекта используйте густую черную тушь для ресниц. Сочетайте ее с такой же заметной подводкой. Это внесет в вашу внешность нотку драматизма, которая не будет противоречить легкому летнему образу.

“Морозные” глаза

“Морозные” глаза стали одной из главных тенденций лета 2023. Этот тренд предполагает использование матовых теней, которые были популярны в 1990 годах и вновь вернулись в моду.

Эта тенденция опирается на холодные матовые оттенки, такие как серебристые, сиреневые и нежно-розовые. Вы также можете задуматься о бриллиантовых тенях.

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Этот гламурный образ идеально подходит для таких торжественных случаев, как дни рождения и вечеринки. Если вы не любительница плотного макияжа, то нанесите небольшое количество матовых теней в уголки глаз.

Яркие глаза

Чтобы ваши глаза выглядели ярко, используйте насыщенные тени для век. Отдавайте предпочтение розовым, коралловым и оранжевым оттенкам.

Однако это не единственный способ добавить яркости вашему взгляду. Вы можете использовать и другие виды косметики. Добавьте в свой макияж яркие румяна, а также подводку насыщенного цвета, например, синего, зеленого или бирюзового. В дополнение покрасьте ресницы цветной тушью. Наносите ее в несколько слоев.

Если вы не любите цветную тушь, то используйте яркую помаду. Это отличный способ вписаться в тренд.

Бронзовое сияние

Одним из трендов лета 2023 стала кожа с бронзовым мерцанием. С этой целью следует использовать бронзатор. Это позволит вам получить эффект загара без необходимости сидеть часами на солнце.

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Перед нанесением добавьте в бронзатор немного увлажняющего крема. Это поможет вам получить эффект здорового сияния.

Вы можете нанести бронзатор перед посещением пляжа. Это придаст вам загорелый вид в самом начале солнечных ванн. В этом случае не забудьте нанести на кожу крем с SPF, чтобы наслаждаться солнцем без риска ожогов.

Свежая и сияющая кожа

Многие дамы хотят выглядеть летом естественно и свежо. Но в теплый сезон 2023 года стал популярен эффект сияния. В моду вошли такие тренды, как “влажная кожа” и “облачная кожа”. Если вы хотите следовать этим тенденциям, то используйте минималистичный макияж. Яркие краски здесь неуместны, так как основной акцент делается на кожу со здоровым блеском.

С этой целью лучше всего использовать хайлайтер в виде бальзама. Наносите его на те участки лица, которые вы хотите выделить и высветлить. Вы можете сочетать эту технику с легким контурированием, чтобы скорректировать черты.

В жаркие дни вы можете добиться такого эффекта с помощью большого количества крема с SPF. Он придаст коже здоровое сияние и защитит ее от вредного действия ультрафиолета.

Контур перед тональным кремом

Обычно контур для лица используют перед нанесением тонального крема. Модные тенденции лета 2023 года предлагают вам изменить этот порядок. Попробуйте нанести сначала контур, а затем основу под макияж. В результате контуринг будет едва заметен, что придаст лицу более естественный вид.

Данный тренд отлично сочетается с эффектом бронзовой кожи.