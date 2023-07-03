 

Искусственный интеллект увеличит производительность в 100 тысяч раз

03.07.2023, 21:35, Разное
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Искусственный интеллект и нейронные сети готовятся к своей величайшей эпохе, которая сулит революцию в медицине, сельском хозяйстве, биологии и других точных науках. Такие прогнозы сделал Геннадий Красников, президент Российской академии наук (РАН), на совместном заседании Национальной академии наук Белоруссии и РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Фото из открытых источников

Красников заявил, что в ближайшее десятилетие производительность искусственного интеллекта и нейронных сетей возрастет на порядок выше, чем когда-либо раньше. Если ранее компьютеры увеличивали свою производительность в 1 тысячу раз каждые 10 лет, то теперь мы стоим на пороге впечатляющего прорыва в 100 тысяч раз. Это открывает новые возможности для применения нейронных сетей в различных сферах нашей жизни.

Глава РАН подчеркнул, что нейросети станут неотъемлемой частью всех аспектов нашего бытия. Они найдут свое применение в медицине, где помогут улучшить диагностику и разработать новые методы лечения. Сельское хозяйство сможет воспользоваться искусственным интеллектом для повышения урожайности и оптимизации процессов. Биология и другие точные науки смогут воспользоваться новыми методами анализа данных и моделирования, что поможет углубить наше понимание мира.

Геннадий Красников также отметил важность сохранения истории, особенно в контексте гуманитарных наук. Он подчеркнул, что без знания своей истории народ теряет свою силу и значимость. Это призывает нас уделить особое внимание сохранению и защите исторических данных от фальсификации.

Президент РАН также подчеркнул большой потенциал для сотрудничества между академиями наук России и Белоруссии. Он отметил, что уже существует взаимодействие и обмен исследователями, иностранными членами академий. Например, в рамках единого Союзного государства 18 членов Белорусской академии наук являются иностранными членами РАН, а девять академиков РАН являются иностранными членами Академии наук Белоруссии. Такое сотрудничество создает огромный потенциал для обмена знаниями и опытом на самом высоком уровне.

Глава РАН подчеркнул, что для развития сотрудничества между академиями необходимо использовать доступные ресурсы и привлекать международных специалистов. Это поможет создать еще более сильное и продуктивное партнерство между Россией и Белоруссией в области науки и исследований.

В целом, прогнозы Геннадия Красникова относительно будущего искусственного интеллекта и нейронных сетей вызывают огромный интерес. Улучшение производительности настолько велико, что открывает новые возможности для революционных изменений в различных сферах нашей жизни. Если эти прогнозы сбудутся, то мы станем свидетелями новой эры, где искусственный интеллект и нейронные сети станут неотъемлемой частью нашего повседневного существования, преобразуя медицину, сельское хозяйство, биологию и многие другие области. Сотрудничество между академиями России и Белоруссии играет ключевую роль в развитии этих новых технологий и обеспечении их успешной интеграции в нашу жизнь.


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