 

“Это все очень заземляет”: звезда российского кино оказалась среди трупов

03.07.2023, 21:30, Новости дня
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Артем Ткаченко – настоящая звезда российского кино. В его фильмографии – свыше 100 проектов. Среди известных – “Вампиры средней полосы” (2021), “Экспроприатор” (2017), “Sпарта” (2016), “Бендер” (2021), “Курьер из “Рая” (2013), “Эбигейл” (2019), “Джигалоу” (2021), “Крымский мост. Сделано с любовью” (2018).

Но кино – не единственная страсть Ткаченко. Ему также очень нравится путешествовать. Причем, он старается бывать в довольно необычных местах. К тому же для Артема путешествие – это способ отдохнуть от работы. Например, недавно он был в Варанаси – индийской столице смерти.

Эта поездка стала для Ткаченко потрясением, поскольку была необычной и одной из самых ярких. Он жил в нескольких сотнях метров от берега реки Ганг, где круглосуточно проходят погребальные церемонии. Актер оказался среди трупов, но происходящее вызывало у него лишь интерес.

“Сидишь тут же на скамейке, пьешь чай и смотришь на людей, которые так же приходят туда, как и мы, как на фонтаны посмотреть на эти погребальные церемонии. И как-то это все тебя очень заземляет”, – цитирует артиста WomanHit.

Теперь Артем Ткаченко мечтает туда вернуться, причем с детьми, чтобы те увидели, что “жизнь может быть очень разной”.


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