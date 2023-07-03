Рупор кремлевской пропаганды: Мотивация от Ильича

Как правильно добрым словом пихать военным.

Когда в июне 1918 года в районе города Вольска формировалась 4-я армия красных, то происходило это в диком, даже по меркам Гражданской войны, хаосе.

Армия формировалась из партизанских и полупартизанских деревенских отрядов, стихийных и организованных красногвардейских отрядов рабочих, солдат и интернационалистов, а также из новых регулярных частей РККА, набранных по мобилизации.

Все командиры люто враждовали между собой и все сообща враждовали с гражданскими властями, которым нетерпелось выпихнуть всю эту ораву на фронт.

Представители Наркомвоена приезжали в армию с грозными декретами и мандатами, тут же погрязали в местных склоках и вносили еще большую дезорганизацию. Приказы из Москвы никто не выполнял, ссылаясь на расхождение их содержания с местной действительностью. Пытались сплачиваться на основе партийных ячеек и сразу же превращали их заседания в драки и потасовки – не могли договориться о единой линии.

После каждой драки принимали одно и то же решение:"А давайте снова спросим Ленина!"

Ильича этот балаган, понятное дело, выбешивал. Каждого командированного в 4-ю армию он просил либо четко, не взирая ни на что, выполнить приказ, либо просто заставить всех этих пи… членов РВС, комиссаров и командиров подчиняться единому командованию армии и действовать по обстановке.

Наконец, после очередного срача в штабе армии, когда в сотый раз приняли решение обратиться за советом "к Ленину", получили следующий ответ от него:

"Вы делайте так, как подсказывает вам сознание. Если по декрету выходит плохо, а по вашим действиям хорошо, никто вас за это ругать не будет. Если же приказа или декрета не исполните, а из ваших действий выйдет скверно, то вас нужно будет тогда всех расстрелять".

4-я армия как-то сразу собралась, пошла и вломила Комучу под Хвалынском.

Ответ Ильича с теплотой вспоминал Антонов-Саратовский в журнале "Пролетарская революция", номер 3 за 1924 год, с. 186.

(с) Григорий Циденков

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