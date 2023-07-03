Мнение: Коммунисты против русской истории, Ленин против русской культуры и аномальный XX век

1. Неокоммунисты утверждают, что «антисоветчик всегда русофоб». Утверждение нелепое по целому ряду причин. Во-первых, Владимир Ильич и прочие отцы-основатели СССР дружно выступали против России и против русских, тогда как против них боролись как раз «великорусские шовинисты», защитники «единой и неделимой России». Во-вторых, если «советчик» употребляет термин «русофоб», если он защищает русских, так он получается, националист. Что вместе с приверженностью социализму автоматически делает его национал-социалистом…

В общем, лозунг «антисоветчик всегда русофоб» не только неверен, но и вывернут наизнанку — вот как если бы алкоголик обвинял трезвенника в пьянстве, а вор обвинял честного человека в краже. Объяснять всё это долго и скучно, особенно по двадцатому разу, однако блогер konstantinus_a нашёл на главный аргумент неокоммунистов великолепный, яркий, начисто обезоруживающий ответ.

На картинке к посту цитата из советской энциклопедии. Даже если вы обычно пролистываете такие сканы, не читая, конкретно этот рекомендую пробежать глазами — уж очень он убедителен. Konstantinus_a уточняет (ссылка):



По таким материалам советские граждане десятилетиями наводили справки. А по учебнику “История СССР” той же М.В. Нечкиной, излагавшей в нём русскую историю именно в таком русофобском ключе, полвека учились все советские школьники. Всё по заветам первого русофоба – Ленина.

2. И действительно, ещё в 1913 году Ленин поставил марксистам задачу борьбы с русской культурой. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



“Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело — бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов, развивая исключительно в интернациональном духе и в теснейшем союзе с рабочими иных стран те зачатки, которые имеются и в нашей истории демократического и рабочего движения” (Ленин, “Критические заметки по национальному вопросу”, 1913).

3. Кримсональтер указывает на тот очевидный факт, что 20-й век закончился, и на то менее очевидное соображение, что 21-й век наверняка будет взбадривать человечество по иным сценариям, нежели 20-й (ссылка):

Кстати, те же самые люди, которые с нетерпением ждут повторения 20-го века на поле боя, с многомиллионными армиями, танковыми клиньями, военной экономикой и т.д., ожидают повторения 20-го века и в экономике – оттуда откровенное идиотские представления о том что вот-вот мировая экономика развалится на два блока (“как тогда, только вместо СССР будет Китай”), и оттуда же растут у них не менее идиотские прожекты про “Госплан с Советским Искусственным Интеллектом”. А на самом деле 20-й век был аномалией (уродливой аномалией). Деглобализация сейчас приведёт (уже приводит) не к “политическим блокам”, а к торговому и экономическому “лоскутному одеялу”, причём многомерному – примерно как в 19-м веке, когда между странами одновременно торговые барьеры по одним темам, и Ротшильды барыжат в Вене российскими “запретными” гособлигациями, сотрудничество в других темах, вражда на одних рынках, сотрудничество на других, все друг другу делают подковёрные гадости, воруют друг у друга технологии, а пролитая кровь и идеологические (вариант — религиозные) разногласия не (особо) мешают переговорам по взаимовыгодным экономическим темам (я не буду тыкать в конкретный пример из текущих событий, сами догадаетесь).

В некотором роде наблюдается возвращение к исторической нормальности. А переживания по поводу “ой, государство утрачивает монополию на идеологию/насилие и т.д.” – это зря, ибо “монополия” была мнимой, а у многоукладной, конкурентной, постоянно эволюционирующей и по-хорошему “византийской” (“нелинейной”) системы – есть (желающие могут почитать обстоятельный текст господина Антонова, который близок к теме) значимое количество преимуществ.

К окружающей реальности стоит относиться спокойнее. Если жить по эмоциональным лекалам 20-го века, то неизбежно превращение в фанатика или дурака. Фанатиков – используют, дураков – бьют.