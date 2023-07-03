Быстрый и простой способ измерить плотность волос. Важный показатель для выбора уходовых средств

Волосы бывают самых разных цветов и стилей. Их также можно классифицировать в зависимости от типа (волнистые, прямые, кудрявые и пр.) Плотность волос – это еще один способ классификации волос. Но что такое плотность (густота) волос, и как она измеряется? В этой статье мы рассмотрим, что это такое, а также несколько быстрых и простых способов, как ее измерить.

Из чего состоят волосы

Прежде чем углубиться в вопрос густоты локонов, важно шире взглянуть на волосы и все их компоненты. Волосы часто считают просто элементом стиля и самовыражения. Хотя это, безусловно, верно, однако эта роль второстепенна. В первую очередь волосы играют защитную роль от факторов окружающей среды, таких как воздействие ультрафиолета и погоды. Вот почему так важно сохранить их здоровым.

Здоровые волосы начинаются в буквальном смысле с корней. Корень находится внутри волосяного фолликула, который находится прямо под кожей. Стержень — это то, что мы видим на коже головы. Укрепляющий белок, называемый кератином, является основной силой роста и формирования волос. Стержень состоит из трех кератиновых слоев: сердцевины, коры и кутикулы.

Сердцевина, кора и кутикула

Сердцевина — это самый внутренний слой стержня волоса, называемый мозговым веществом. Этот слой обычно присутствует только в более толстых типах волос. Он состоит из тонкой, мягкой сердцевины из воздушных полостей и прозрачных клеток.

Далее идет кора. Этот средний слой составляет большую часть стержня волоса. Он также содержит пигментные клетки, которые отвечают за цвет волос. Кутикула – внешний слой стержня волоса. Этот слой выполняет защитную функцию и состоит из перекрывающихся ячеек, как черепица на крыше.

Типы волос

Когда дело доходит до ухода за волосами, знание их типа абсолютно необходимо не только для здоровья волос, но и для укладки и выбора правильных средств по уходу. Когда большинство людей думают о типе волос, они имеют в виду форму волос человека. На самом деле рисунок завитка также играет большую роль в типе волос.

Волос делятся на три типа: прямые, волнистые и кудрявые. Тип волос, наряду с их густотой, определяется генетикой, то есть структурами ДНК, унаследованными от родителей. Они также определяют другие физические атрибуты (называемые фенотипами ), такие как цвет глаз и волос, рост и группа крови.

Факторы типов волос

Ваш тип волос также будет играть роль в других важных факторах. Например, он определяет, сколько натурального масла для волос или кожного сала у вас может быть. Производство масла само по себе очень важно, когда речь идет о процедурах ухода за волосами. Есть и другие важные факторы, которые следует учитывать при попытке определить свой тип волос. К ним относятся текстура, пористость, эластичность и густота волос.

Что такое плотность

В среднем у большинства здоровых мужчин и женщин на голове от 80 000 до 120 000 волосинок. Большинство людей теряют около 100 из них в день. Когда дело доходит до густоты волос, возникает много путаницы. Многие люди используют густоту локонов как синоним плотности. Хотя могут быть некоторые совпадения, это не одно и то же. Плотность не определяется толщиной волосяного стержня; плотность определяется количеством прядей, покрывающих данное пространство. Проще говоря, густота относится к количеству волосинок на квадратный сантиметр кожи головы или к тому, насколько плотно срастаются волокна шевелюры.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Как упоминалось выше, на густоту влияет ваша генетика. Еще одним фактором, определяющим, насколько плотно собраны ваши волосы, является текстура.

Как измерить толщину волос

В целом, существует три категории густоты: низкая, средняя и высокая плотность. Волокна, которые расположены редко, можно считать низкой плотностью. Средняя плотность — это где-то между низкой и высокой густотой. Укладка, как правило, дается легче тем, у кого волосы средней густоты. При высокой плотности пряди плотно прилегают друг к другу. Обычно это чаще встречается у тех, у кого густые волосы.

Плотность и толщина

В то время, как плотность относится к количеству волосинок на квадратный сантиметр, толщина относится к фактической толщине одной пряди волос. Средняя толщина волосины составляет примерно от 0,06 до 0,04 миллиметра в ширину. Для сравнения, кончик карандаша составляет около семи миллиметров. Толщина определяется количеством кератина, который составляет около 80% пряди, содержанием воды (от 10 до 15 процентов) и липидов (от 5 до 10 процентов).

Она также определяется генетикой. Тем не менее, правильное увлажнение может помочь шевелюре казаться гуще. Это можно сделать с помощью масел для волос масок для глубокого кондиционирования , а также увлажняющих шампуней и кондиционеров.

Плотность и текстура

Плотность волос также отличается от текстуры. Текстура относится как к толщине, так и к форме отдельных волосинок. Текстура волос человека определяет, насколько легко или сложно будет управлять ими, укладывать и ухаживать за ними. Обычно она определяется тремя способами: тонкая, средняя и толстая (или крупная).

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Тонкие волосы считаются самой хрупкой структурой. Кроме того, их сложнее укладывать, и они более подвержены повреждениям от некоторых средств по уходу за волосами. Волосы средней текстуры более устойчивы к повреждениям и ломкости, чем тонкие. Средняя текстура является наиболее распространенной текстурой волос. Густая, как правило, наиболее терпима к средствам по уходу за волосами и средствам для укладки. Кроме того, вероятность того, что волосинка сломается, минимальна.

Плотность и пористость

Пористость волос также отличается от густоты волос. Она относится к тому, насколько хорошо волосы удерживают или впитывают влагу. На пористость влияет кутикула, самый внешний слой волосяного стержня, о котором упоминалось выше. Пористость определяется в трех категориях: низкая, средняя и высокая.

Волосы с низкой пористостью характеризуются слоями, расположенными близко друг к другу, что затрудняет насыщение водой волос при мытье. Волосы средней пористости считаются нормальными. Слои не слишком плотные и не слишком открытые, а это означает, что влага может проникать легче. Средняя пористость имеет тенденцию иметь здоровый вид или блеск. Волосы с высокой пористостью позволяют влаге легко проникать, но не могут хорошо удерживать влагу. Это происходит из-за зазоров между слоями. Такой тип пористости волос легче ломается.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Как можно измерить плотность волос

Как упоминалось выше, густота волос — это количество отдельных волосинок на квадратный сантиметр площади кожи головы, а не фактическая толщина волосинки. Измерение фактической густоты волос может помочь вам при уходе и укладке. Есть несколько способов измерить густоту волос. Некоторые из них — это быстрые и простые решения, сделанные своими руками, в то время как другие могут потребовать профессиональной помощи парикмахера или трихолога (специалиста, специализирующегося на проблемах с волосами и кожей головы). Предлагается остановиться на каждом более подробно.

Тест на конский хвост

Одним из самых простых и распространенных способов измерения густоты волос является простой тест на конский хвост. Хотя это не точная наука, она может дать вам лучшее представление о том, является ли она у вас низкой, средней или высокой. Постарайтесь максимально разгладить волосы расческой или руками (волосы должны быть сухими). Соберите сухие волосы и завяжите их в хвост. Затем вам нужно будет измерить окружность вашего хвоста — вы можете сделать это, обмотав кусок ленты вокруг хвоста. Положите ленту на линейку, чтобы получить точные измерения.

Если ваши измерения меньше пяти сантиметров, то вполне вероятно, что у вас низкая густота волос. Волосы средней густоты имеют окружность от пяти до восьми сантиметров. Волосы более десяти сантиметров считаются волосами высокой плотности.

Тест кожи головы

Это еще один способ измерить густоту волос. Прежде чем приступить к работе, не забудьте хорошенько вымыть шевелюру. Дайте волосам высохнуть на воздухе и распустите их. Кроме того, старайтесь избегать гелей, кремов и средств для волос. Теперь пришло время взглянуть в зеркало — в буквальном смысле. Вы будете осматривать корни волос и кожу головы. Слегка наклоните голову, и если вы можете легко увидеть кожу головы (без пробора или секций), то, скорее всего, у вас волосы низкой плотности. Если вы вообще не видите большую часть кожи головы, то у вас, вероятно, волосы высокой плотности. Средняя плотность будет где-то посередине.

Можно посчитать количество волосинок на квадратный сантиметр (считать придется долго, ведь в среднем количество составляет 2200 штук) или обратиться за помощью к трихологу.