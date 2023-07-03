Окрашивание “хай-лифт”: новый тренд, который может стать альтернативой обесцвечиванию волос

Несмотря на то, что красиво выглядят глубокий и насыщенный темный оттенок волос, яркие и фантастические медные пряди, все же блонд никого не сможет оставить равнодушным. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Осветление волос может быть длительным и напряженным, особенно если у вас темные от природы пряди.

Для перехода от цвета воронова крыла к платиновому блонду требуется несколько циклов обесцвечивания, в ходе которых ваши локоны становятся все более восприимчивыми к повреждениям. Если мечтаете о более светлых волосах, но не хотите делать обесцвечивание, то стоит выполнить окрашивание с эффектом осветления.

Отличным вариантом станет окрашивание “хай-лифт”. Это самый настоящий тренд и хорошая альтернатива радикальному осветлению. Именно поэтому вместо обесцвечивания стоит выбрать для себя именно эту технику. Вот несколько основных ее особенностей.

Преимущества окрашивания “хай-лифт”

Для проведения такой процедуры используется специальная осветляющая краска. Она помогает сделать пряди намного светлее, чем они есть на самом деле.

Хотя большинство красок и средств для обесцвечивания волос содержат небольшое количество аммиака, в красках для волос с высокой осветляющей способностью содержится большее количество, что позволяет более активно воздействовать на меланин, содержащийся в прядях.

Осветление или окрашивание волос всегда сопряжено с некоторым повреждением. Тем не менее, пагубные последствия применения техники “хай-лифт” намного меньше по сравнению с обесцвечиванием.

Особенности техники “хай-лифт”

Это достаточно безопасный вариант осветления прядей. В то время как обесцвечивание может осветлить волосы до восьми уровней, при использовании техники “хай-лифт” – только до четырех.

Для людей с черными или темно-каштановыми прядями, которые хотят выглядеть получить светло-русый оттенок эта техника не подходит.

Добиться желаемого эффекта можно только лишь при условии работы с темно-русыми от природы волосами. Кроме того, этот вариант окрашивания подходит только тем, у кого пряди неокрашенные.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Как выполняется окрашивание в технике “хай-лифт”

Процесс осветления очень похож на обесцвечивание волос. Коробки с краской содержат стандартную упаковку красящего средства, кисть, а также с соответствующий проявитель.

После того как смоете краску, нужно вымыть пряди как обычно. Лучше избегать применения тепловых инструментов сразу после процедуры, так как волосы все еще подвержены повреждениям.

Лучше всего выбирать мягкие, не содержащие сульфатов средства для волос. Важно, чтобы в их составе были увлажняющие ингредиенты.

Часто нужно применять глубокий кондиционер для волос и использовать специальный шампунь, чтобы они не становились тусклыми или медными.